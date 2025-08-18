“Todos somos blanco de hackeo”, señala presidente del BCP, sobre comunicado de Ueno Bank

Un comunicado de Ueno Bank se dio a conocer este domingo, donde indican que existen informaciones maliciosas que busca generar confusión sobre la seguridad de los datos de sus clientes y asegura que todos sus servicios funcionan de manera normal. El presidente del Banco Central del Paraguay, Carlos Carvallo, se pronunció al respecto.

Sin embargo, al final del comunicado solicita “de manera preventiva” no abrir emails ni documentos adjuntos de origen desconocido.

Por su parte, el titular del BCP, manifiesta que “todos somos blanco del hackeo”.

Dijo que en estas cuestiones tan complejas se debe tener mucha prudencia. “Prefiero que la Superintendencia de bancos analice con rigurosidad, eventualmente, qué hay en esa comunicación”.

Agregó que lo importante es saber cómo está el sistema financiero en materia de ciberseguridad.

“Creo que se ha avanzado mucho, las entidades financieras se han vuelto mucho más tecnológicas, hoy en día, los servicios financieros son digitales”, manifestó.

También dijo que las entidades, en general, que manejan recursos financieros están permanentemente amenazadas por ataques cibernéticos.

“Aquí lo importante es seguir haciendo un seguimiento claro de que las defensas contra los ataques cibernéticos en las entidades financieras siempre está a nivel deseado”, enfatizó.

Lo que dice el comunicado de Ueno

En hemos tomado conocimiento de información maliciosa que busca generar confusión sobre la seguridad de los datos de nuestros clientes.

Nuestros ser servicios y operaciones funcionan con total normalidad y se encuentran protegidos bajo los más altos estándares de ciberseguridad y prevención de fraudes.

De manera preventiva reforzamos nuestros controles y te recordamos que nunca solicitamos claves, PIN ni contraseñas, tampoco enviamos correos con enlaces.

Recomendamos además no abrir emails ni documentos adjuntos de origen desconocido.

Para cualquier consulta, podés contactarnos a través de nuestra app con uendi, disponible las 24 horas, los 7 días de la semana. Seguiremos atentos para proteger siempre a quienes confían en nosotros.