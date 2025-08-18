Zonas donde la ANDE realiza cortes programados este domingo

La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) tiene previsto realizar varios cortes programados este domingo, para realizar mantenimiento de Línea de Media Tensión, en la Región Este del país.

Las zonas que se verán afectadas en el transcurso del día son:

Zona 01: Tramo 1: Avenida Los Yerbales desde Itaipú Este, hasta Avenida Del Lago. Tramo 2: Avenida Del Lago desde los Yerbales hasta Avenida Eugenio A Garay - Alto Paraná.

Mantenimiento de Línea de Media Tensión - de 08:00 a 10:00.

Unidad responsable: Departamento de Operación de Distribución Regional Este.

Zona 02: Desde Km 29 lado Monday Km 30 Lado Monday - Minga Guazú.

Mantenimiento de Línea de Media Tensión - de 07:00 a 17:00.

Unidad responsable: Departamento de Operación de Distribución Regional Este.

Zona 03: Barrio Nueva Santa Rita, Fr. Schneider, Fr. Schulz, Fr. Dewes, Fr. Scalla, Fr. Mozzart y alrededores - Alto Paraná.

Mantenimiento de Línea de Media Tensión - de 07:00 a 09:30.

Unidad responsable: Departamento de Operación de Distribución Regional Este.

Desde la ANDE recomiendan tomar las medidas preventivas en el horario y zona mencionada, especialmente en hospitales, sanatorios, puestos de salud, Junta de Saneamiento Ambiental, empresas proveedoras de agua potable, instituciones de seguridad pública.

Si los trabajos anunciados concluyen antes del plazo previsto, el restablecimiento de la energía eléctrica será anticipada.