Tormenta en Concepción deja casas con paredes caídas y techos destrozados

Negros nubarrones antecedieron a los fuertes vientos que se tuvo en la ciudad de Concepción. El temporal no duró mucho, pero dejó dañadas varias viviendas ubicadas principalmente en el distrito de Concepción.

De acuerdo a los reportes, las casas afectadas están ubicadas en la zona conocida como Paso Otero, también la comunidad rural denominada Saladillo y sus alrededores, todas situadas en el distrito de Concepción.

Una de las casas que quedó sin techo pertenece a la familia Grance Álvarez, ubicada en la fracción denominada Torres, en las cercanías de Paso Otero, a las afueras de la capital del primer departamento, camino a la ciudad de Loreto.

De acuerdo al testimonio de Verónica Álvarez, quien estaba en compañía de su hija menor y un sobrino, pasaron un gran susto cuando el techo de su casa de chapa de zinc.

“Pude reaccionar rápido, le agarré a mi hija que estaba durmiendo o si no se le iba a caer el techo encima”, comentó la mujer que fue a refugiarse, con su hija y su sobrino, a la casa de una vecina.

Asimismo, otra zona donde el temporal dejó daño es la comunidad rural conocida como Saladillo. El secretario de Reducción de Riesgos de la gobernación de Concepción, Cristhian Meza, dijo que el informe que tiene es que varias casas han quedado afectadas por los fuertes vientos.

También varios árboles cayeron por efecto de los fuertes vientos, además se informó que el servicio de energía eléctrica ha sido interrumpido en varias zonas de Concepción.