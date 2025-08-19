Comunidades campesinas del interior reclaman promesas incumplidas al MOPC

Miembros de comunidades campesinas e indígenas de los departamentos de San Pedro, Caaguazú, Guairá y Canindeyú llegaron hoy a Asunción y se manifestaron frente a la sede del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) exigiendo el cumplimiento de promesas de mejoramiento de infraestructura que el gobierno hizo hace años y hasta ahora no ha materializado.

Marcial Gómez, secretario general de la Federación Nacional Campesina, que acompañó la movilización, comentó a ABC Color que los manifestantes buscan el cumplimiento de promesas de mejoramiento y apertura de caminos, entre otras inversiones en infraestructura.

Señaló que algunas de las promesas hechas por el gobierno llevan hasta cinco años sin ser cumplidas y agregó que muchas comunidades campesinas e indígenas del interior aún tienen serios problemas en el acceso a servicios básicos como la salud.

“Para tener desarrollo en el país necesariamente hay que invertir en infraestructura y servicios básicos en las comunidades campesinas e indígenas”, dijo.

“Para que el presidente se vaya a participar a carreras de autos...”

Cuestionó que el gobierno alegue falta de recursos para concretar los compromisos que asumió con las comunidades, mientras que “para que el presidente se vaya a participar a carreras de autos hay recursos”.