Fiscalía pide 2 años de cárcel para acusados en caso “celular para Tío Rico”

El pedido de condena fue realizado por los fiscales de Delitos Económicos y Anticorrupción Francisco Cabrera y Verónica Valdez, en la etapa de alegatos finales en el juicio oral que afrontan el coronel Luis María Belotto Quiñónez, su esposa Alba Lidia Ale de Belotto y el abogado Miguel Ángel Mendieta; quienes habrían cometido el hecho punible de soborno agravado al intentar hacer llegar un celular a Miguel Ángel “Tío Rico” Insfrán Galeano, en la cárcel militar de Viñas Cue.

De acuerdo con lo señalado por el fiscal Francisco Cabrera, en el juicio oral quedó probado que los acusados intentaron introducir de forma irregular a la cárcel militar de Viñas Cue, dentro de una caja de yerba, un teléfono celular para Miguel Ángel Insfrán Galeano, alias Tío Rico, que fue enviado por el Abg. Miguel Mendieta.

El letrado se desempeñó como defensor de “Tío Rico”, quien está acusado en el caso A Ultranza Py y cumplió prisión preventiva en la Prisión Militar de Viñas Cue, desde el 25 de mayo de 2023 hasta el 27 de agosto de 2024, cuando la jueza de Garantías Especializada en Crimen Organizado Rosarito Montanía elevó a juicio la causa y ordenó el traslado del procesado hasta la cárcel de máxima seguridad de Minga Guazú.

El Tribunal de Sentencia presidido por la jueza Ana Rodríguez Brozón e integrado por Elsa García y Matías Garcete programó la continuidad del juicio oral para el martes 26 de agosto, a las 10:00, con la presentación de los alegatos conclusivos de las defensas.

El 25 de mayo de 2023 Miguel Ángel Insfrán ingresó en carácter de recluso a la cárcel militar de Viñas Cue. La Fiscalía alega que el coronel Belotto tuvo en repetidas ocasionas contacto con el abogado Miguel Ángel Mendieta, representante de Insfrán, y que el letrado pidió al jefe militar que interceda para que un mayor de Viñas Cue, Guillermo Moral, acepte un soborno de 10 millones de guaraníes para hacer llegar a insfrán un iPhone.

El 26 de mayo, el abogado Miguel Mendieta fue al penal donde está Tío Rico y poco después del mediodía se retiró de ahí. Sin embargo, antes de retirarse había conversado con el Mayor Guillermo Moral, a quien entregó encomiendas para su cliente y también, aprovechó para ofrecerle la suma de G. 10.000.000, a lo que el militar le dijo que no podía recibir dinero bajo ningún concepto.

Posteriormente, Miguel Mendieta se volvió a comunicar con el coronel Luis Belotto para pedirle que se reúnan. A las 17:56, el militar le avisó al abogado que ya se encontraba en su domicilio.

Una vez reunidos, Mendieta le pidió a su amigo Belotto si podía intermediar con el Mayor Moral haciéndole entrega de un sobre con dinero y un teléfono iPhone, a modo de que entregue esto último en forma clandestina al recluso Tío Rico.

Coronel y esposa insistieron en entregar celular

El coronel Luis Belotto primero averiguó sobre el régimen de encierro de Tío Rico y por último ya indagó en relación a la introducción de un celular al recinto castrense, según lo que el Ministerio Público afirma haber probado en el juicio oral.

Es así que Belotto también realizó un ofrecimiento a otro personal militar, pero también tuvo una negativa. Ahí fue que, su esposa Alba Lidia Ale de Belotto logró meter el aparato en un paquete de yerba hasta la guardia donde fue detectado.

Dicho teléfono celular no era el que debía ser entregado por los militares de Viñas Cue a Tío Rico para que este se comunique con sus familiares y abogado, sino que fue previo a lo que la jueza de Garantías Rosarito Montanía dispuso el 26 de mayo de 2023, a través del AI N° 114, relacionado al protocolo de uso de celular a Insfrán.

