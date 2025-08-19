Habrá desfile estudiantil y actividades culturales por el 144° aniversario de San Bernardino

La jornada comenzará a las 8:00 con un acto cívico-cultural en la Plaza Bernardino Caballero, donde autoridades locales, estudiantes y vecinos rendirán homenaje a los fundadores de la ciudad. Posteriormente, desde las 9:30, se realizará el desfile estudiantil sobre la avenida Luis F. Vaché, con la participación de más de 33 instituciones educativas de San Bernardino y ciudades vecinas, quienes mostrarán con orgullo su música, banderas y coreografías, convirtiendo la avenida en un colorido espectáculo para toda la familia.

San Bernardino fue fundada el 24 de agosto de 1881, durante la presidencia del general Bernardino Caballero, como colonia de inmigrantes alemanes y suizos. Tras la Guerra de la Triple Alianza (1864-1870), el gobierno paraguayo promovió la llegada de colonos europeos para repoblar el país.

Asimismo con el paso de los años, estos visionarios colonos transformaron la ciudad veraniega en un centro turístico de referencia, desarrollando infraestructura, industrias, servicios y fomentando la cultura local. Su ubicación privilegiada junto al legendario lago Ypacaraí le permitió consolidarse como un destino de prestigio en Paraguay y la región.

Otras actividades previas a la celebración:

- Jueves 21 de agosto: Elección de Miss San Ber en el Salón Municipal a las 21:00.

- Exposición permanente de artesanía: Playa Rotonda de 8:00 a 20:00, donde artesanos locales exhibirán productos tradicionales y contemporáneos.

- Sábado 23 de agosto: Show de mapping en el templo local a las 20:30, un espectáculo de luces y proyecciones que rememora la historia y cultura de San Bernardino.

San Bernardino mantiene su encanto como ciudad veraniega, con atractivos turísticos, opciones de alojamiento, gastronomía, clubes y espacios recreativos, consolidándose como uno de los destinos más emblemáticos del país.

La celebración de su aniversario no solo recuerda la historia de sus fundadores, sino que también reafirma la identidad y la alegría de toda la comunidad.

