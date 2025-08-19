Nuevo frente de obras en Fernando de la Mora: MOPC asegura que no afectará al tránsito sobre Mariscal López

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) informa que como parte de las obras hidráulicas en ejecución, se procede al cierre temporal de la calle San Antonio en su intersección con la avenida Mariscal López, en la ciudad de Fernando de la Mora.