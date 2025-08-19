Nuevo frente de obras en Fernando de la Mora: MOPC asegura que no afectará al tránsito sobre Mariscal López

Un nuevo cierre temporal de una calle que tiene intersección con la transitada avenida Mariscal López entra en ejecución, y desde el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), aseguran que no afectará al tránsito automotor.
Las tareas en este sector consisten en la construcción de alcantarillas celulares y sumideros transversales con rejas, infraestructuras esenciales para optimizar el sistema de desagüe pluvial en el lugar.
Durante el periodo de intervención, el acceso a la avenida Mariscal López estará habilitado a través de la calle Guyrá Campana, paralela a San Antonio. Cabe destacar que la circulación sobre la propia Mariscal López no se verá afectada, garantizando el tránsito normal por esta vía principal.
Lea más: Avenida Mariscal López: implementarán actualización del plan de desvíos
Avance del 73%
Este proyecto, que abarca un tramo de 6,3 kilómetros desde Madame Lynch hasta la ciclovía de San Lorenzo, registra actualmente un avance general del 73%.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Actualmente, se ejecutan trabajos de cordón cuneta y alcantarillado en la calle Luis Alberto del Paraná, mientras que gran parte del tramo comprendido entre el acceso al Shopping Pinedo y el Hospital de Clínicas ya cuenta con pavimento asfáltico concluido.