Nacionales

Nuevo frente de obras en Fernando de la Mora: MOPC asegura que no afectará al tránsito sobre Mariscal López

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) informa que como parte de las obras hidráulicas en ejecución, se procede al cierre temporal de la calle San Antonio en su intersección con la avenida Mariscal López, en la ciudad de Fernando de la Mora.

Por ABC Color
19 de agosto de 2025 - 15:23
Obras de la avenida Mariscal López.
Obras de la avenida Mariscal López.

Un nuevo cierre temporal de una calle que tiene intersección con la transitada avenida Mariscal López entra en ejecución, y desde el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), aseguran que no afectará al tránsito automotor.

Las tareas en este sector consisten en la construcción de alcantarillas celulares y sumideros transversales con rejas, infraestructuras esenciales para optimizar el sistema de desagüe pluvial en el lugar.

Durante el periodo de intervención, el acceso a la avenida Mariscal López estará habilitado a través de la calle Guyrá Campana, paralela a San Antonio. Cabe destacar que la circulación sobre la propia Mariscal López no se verá afectada, garantizando el tránsito normal por esta vía principal.

Lea más: Avenida Mariscal López: implementarán actualización del plan de desvíos

Nuevo desvío sobre la avenida Mariscal López.
Nuevo desvío sobre la avenida Mariscal López.

Avance del 73%

Este proyecto, que abarca un tramo de 6,3 kilómetros desde Madame Lynch hasta la ciclovía de San Lorenzo, registra actualmente un avance general del 73%.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Actualmente, se ejecutan trabajos de cordón cuneta y alcantarillado en la calle Luis Alberto del Paraná, mientras que gran parte del tramo comprendido entre el acceso al Shopping Pinedo y el Hospital de Clínicas ya cuenta con pavimento asfáltico concluido.

Enlace copiado