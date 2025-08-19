Realizarán concurso para músicos emergentes en Itapúa

Durante una conferencia de prensa realizada la mañana de este martes, la Gobernación de Itapúa lanzó el proyecto denominado “Itapúa Suena 2025 – Concurso Departamental de Músicos Emergentes”, cuyo objetivo es premiar a los músicos emergentes del departamento. Los interesados deberán presentar un material musical propio para el concurso y grabar un video con su presentación.

El concurso está dirigido a músicos del interior del departamento, de entre 18 y 29 años. Las inscripciones estarán habilitadas del 20 al 30 de agosto.

Las premiaciones se realizarán en setiembre. Los ganadores accederán a premios únicos, como la grabación profesional de hasta cuatro canciones originales, su publicación en Spotify y un taller exclusivo con la artista Lizma Meza.

El objetivo de esta actividad es generar oportunidades para los artistas emergentes y dar visibilidad a los talentos que hay en el interior del departamento. Para acceder a más información, los organizadores habilitaron el número 0985 668 555.

Oportunidad para artistas

El gobernador de Itapúa, Javier Pereira (Concertación), explicó que la iniciativa surge ante los múltiples pedidos de jóvenes de escasos recursos, pero con potencial artístico, quienes solicitan apoyo económico a las autoridades.

“Yo no puedo ayudarlos a todos con los recursos de la Gobernación directamente”, indicó. Por ese motivo, surge este concurso como plataforma para que los talentos puedan acceder a oportunidades.