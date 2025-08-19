San Pedro: Alta participación de docentes en la segunda jornada de movilización

Desde el lunes, las clases se encuentran suspendidas en un 100% en todo el departamento de San Pedro, confirmaron los organizadores de la movilización de profesores que comenzó ayer y culminó este martes. La protesta finalizó con bloqueos parciales e intermitentes de rutas en distintos puntos, con el objetivo de exigir respuestas concretas a sus reivindicaciones.

Santa Rosa del Aguaray fue el epicentro

Este martes, el punto principal de concentración fue el distrito de Santa Rosa del Aguaray, sobre la ruta PY08. Los docentes marcharon sobre la vía, realizaron un bloqueo de 30 minutos, entonaron el Himno Nacional Paraguayo y abrieron un espacio de debate sobre las realidades del sistema educativo nacional.

También se registraron acciones simultáneas en los distritos de Liberación y Santaní, con participación activa de docentes de diferentes niveles educativos.

Confirman suspensión de Hambre Cero

Durante la jornada, los manifestantes confirmaron que el Programa Hambre Cero fue suspendido durante las dos jornadas de protestas.

Advierten con nuevas medidas

Si bien desde mañana retornan a las aulas, los docentes anunciaron que continuarán en diálogo y en estado de alerta. No descartan una nueva movilización o incluso un paro total en caso de que el Gobierno no atienda sus pedidos.

“Volvemos a enseñar, pero no bajamos los brazos. Seguiremos luchando por condiciones dignas para nuestros estudiantes y para la educación pública”, manifestaron voceros gremiales durante la protesta.