Tras ser ignorados, pobladores de Juan de Mena irán a la oficina central del MOPC

La protesta se desarrolló de manera pacífica, con pancartas y reclamos, bloqueando parcialmente la vía para visibilizar el pedido. A la movilización se sumaron pobladores de distintas comunidades cercanas, quienes coincidieron en que son afectados diariamente por las pésimas condiciones de la ruta.

La concejal municipal Sonia Bernal (ANR) destacó la participación ciudadana y consideró la medida como un éxito. “Recibimos mucho apoyo de toda la ciudadanía en general, compueblanos que también se unieron porque es bien sabido que esta ruta ya se volvió intransitable. Hasta ahora no tenemos respuestas favorables. Nadie se ha comunicado de parte del Ministerio de Obras Públicas, nada todavía por el momento”, expresó.

Ante el silencio del MOPC, los organizadores ya preparan una siguiente medida de presión que consistirá en trasladar la manifestación hasta la oficina central de la cartera de Estado en Asunción.

“Estamos organizándonos para llegar hasta las oficinas del Ministerio la próxima semana, aún no tenemos fecha definida pero ese es plan. No queremos seguir esperando porque la situación es cada vez peor y afecta a estudiantes, trabajadores y productores que no pueden circular en condiciones seguras”, adelantó la edil.

Pobladores hartos

Rolando González, poblador de Juan de Mena, recordó que el tramo en cuestión es clave para la conexión con otras ciudades del departamento de Cordillera y también con localidades de departamentos vecinos.

Explicó que muchos trabajadores ya están hartos por el mal estado de la ruta que no solo afecta a quienes viven en la zona urbana del distrito, sino principalmente a los productores rurales que diariamente necesitan trasladar sus cosechas y otros bienes para vender en los mercados.

“Es una situación que ya no se puede soportar. Somos una comunidad humilde y nos toca sufrir estas condiciones que nos dejan prácticamente aislados. Muchos trabajadores arriesgan su vida al salir en motocicletas o vehículos, porque la ruta es un peligro, y encima se pierde dinero porque no podemos transportar con normalidad los productos agrícolas”, lamentó.

El ciudadano también criticó que las promesas de reparación hechas en anteriores ocasiones nunca se hayan concretado. “Siempre nos dicen que se va a arreglar y nunca pasa nada. Los años van pasando y seguimos en lo mismo”, cuestionó González.

Finalmente, señaló que los pobladores no se rendirán y que seguirán manifestándose hasta obtener una respuesta concreta del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

Para consultar sobre el reclamo, se intentó obtener la versión oficial del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). Se llamó al número de la ministra Claudia Centurión, con terminación 969, pero no se obtuvo respuesta.