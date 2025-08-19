Un calvario de ocho días porque no figuraba en el sistema de Identificaciones

Carlos Enrique Ott Almada transitó un verdadero calvario que duró ocho días. Al intentar tramitar la renovación de su pasaporte. Fue informado que no figuraba en el sistema del Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional, esto, a pesar de que cuenta con cédula de identidad con última renovación en el 2023.

La denuncia se hizo pública, y llamativamente, sus datos aparecieron de nuevo en el sistema, según comentó.

Le dijeron que se trataba de un problema con el sistema, ya que era tercerizado y que se trata de una empresa francesa denominada “Tale”, que a su vez, terceriza a otra empresa, en este caso, de Argentina y ésta a una colombiana.

Lea más: Anuncian implementación de pagos digitales en Identificaciones

El último trámite que realizó fue presentar una nota ante la Comandancia de la Policía, en la mañana de este martes, además de presentarse de nuevo en el área informática.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Indica que en el transcurrir de los días constató que hay otras personas que pasan por la misma situación, sin embargo, tienen miedo de denunciar.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Me cansé y denuncié públicamente”, lamentó el hombre que inició el trámite el pasado lunes y recién hoy, pudo concretarlo.

Intentamos contactar con el directo y el asesor jurídico del Departamento de Identificaciones, pero ninguno contestó las llamadas ni mensajes. De igual manera, se aguarda la versión oficial de la mencionada dependencia policial.