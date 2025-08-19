Nacionales

Un calvario de ocho días porque no figuraba en el sistema de Identificaciones

Un hombre que acudió al Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional para renovar su pasaporte, se encontró con la sorpresa de que “no figuraba en el sistema”. Tras hacer pública su denuncia, sus datos aparecieron de nuevo.

Por ABC Color
19 de agosto de 2025 - 12:32
Siguen las reformas en la oficina central del Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional.
Fachada de la sede central del Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional. Edgardo Romero, ABC TV

Carlos Enrique Ott Almada transitó un verdadero calvario que duró ocho días. Al intentar tramitar la renovación de su pasaporte. Fue informado que no figuraba en el sistema del Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional, esto, a pesar de que cuenta con cédula de identidad con última renovación en el 2023.

La denuncia se hizo pública, y llamativamente, sus datos aparecieron de nuevo en el sistema, según comentó.

Le dijeron que se trataba de un problema con el sistema, ya que era tercerizado y que se trata de una empresa francesa denominada “Tale”, que a su vez, terceriza a otra empresa, en este caso, de Argentina y ésta a una colombiana.

El último trámite que realizó fue presentar una nota ante la Comandancia de la Policía, en la mañana de este martes, además de presentarse de nuevo en el área informática.

Indica que en el transcurrir de los días constató que hay otras personas que pasan por la misma situación, sin embargo, tienen miedo de denunciar.

Me cansé y denuncié públicamente”, lamentó el hombre que inició el trámite el pasado lunes y recién hoy, pudo concretarlo.

Intentamos contactar con el directo y el asesor jurídico del Departamento de Identificaciones, pero ninguno contestó las llamadas ni mensajes. De igual manera, se aguarda la versión oficial de la mencionada dependencia policial.

