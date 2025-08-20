Video: cubanos que desertaron en ASU 2025 aparecieron y están protegidos

Tres jóvenes cubanos de 21 años que llegaron como parte de la delegación cubana para participar de los Juegos Panamericanos Junior ASU 2025 estaban como “desaparecidos” desde la semana pasada. Los atletas informaron a su equipo que decidieron desertar y que iban a pedir refugio en Paraguay.

Este mediodía, cubanos residentes en Paraguay informaron que pudieron localizar a los tres atletas y están siendo asistidos.

Organizarán una colecta solidaria

Carlos Carrera, uno de los cubanos que los estaba buscando, indicó que por seguridad decidieron mantenerlos ocultos por el momento.

“En estos días vamos a estar organizando la ayuda solidaria para ellos, no lo estamos haciendo ahora por cuestiones de seguridad”, indicó.

Señaló que los muchachos miden casi dos metros y van a necesitar ropa y ayuda para poder establecerse en el país. “Están necesitando... nosotros ahora le vamos a garantizar la comida y en estos días vamos a estar viendo cómo ayudarles”, agregó.

Uno de los atletas aprovechó para agradecer a todo el pueblo paraguayo y a toda la comunidad cubana por la solidaridad. “Nosotros estamos eternamente agradecidos”, indicó.

Más atletas cubanos habrían desertado

Harche Reyes, otro creador de contenido cubano, relató que los atletas están siendo víctimas de persecución. “Se les está buscando”, afirmó.

Además, aseguró que recibió la información de que una joven atleta también decidió desertar y se encuentra en Paraguay en las mismas condiciones.

“Según me han dicho, se ha aumentado la persecución hacia estos chicos (...) No solo se les está buscando, sino que hay más cubanos ahora acá y hasta que todos se vayan, no podemos cerrar el número porque van a haber más cubanos con la intención de escapar de esta represión y tener una vida libre en este hermoso país”, expresó.