Detectan nuevos casos de sarampión en Paraguay

El reporte actualizado de la Dirección de Vigilancia de la Salud señala que se han notificado recientemente 9 casos de sarampión, en el departamento de San Pedro, todos importados. Ninguno de los afectados registraba antecedente de vacunación contra el virus.

Actualmente, se hallan en estudio otras 9 personas con sospecha de sarampión, procedentes de las zonas del brote y distritos cercanos. Hasta el momento, no se registran hospitalizados ni fallecidos por sarampión.

Vigilancia de la Salud realiza el seguimiento activo de casos y contactos, a efectos de monitorear posibles nuevas sospechas de la enfermedad.

A la fecha, se identificaron en el país 16 afectados por el virus del sarampión. De estos, 14 asociados a importación, uno importado y uno por nexo epidemiológico.

Trabajos de prevención contra sarampión

Desde hace varias semanas, el Equipo de Respuesta Rápida Nacional se encuentra apoyando a equipos locales, trabajando de manera conjunta en zonas afectadas de San Pedro y distritos colindantes, donde se implementaron diversas acciones y medidas de control: búsqueda activa de sospechas de sarampión, visitas domiciliarias, así como vacunación de bloqueo.

En el municipio de Santa Rosa del Aguaray, zona de foco del brote, la cobertura de vacunación con la primera dosis registró un incremento del 14%, alcanzando el 92% de la población objetivo.

Acciones estratégicas

Continuar con la vacunación casa por casa en zona de foco y distritos aledaños.

Reforzar tácticas de vacunación institucional en horario extendido, vacunación a comercios, hoteles, hospedajes y restaurantes de zona periurbana y seguimiento a los susceptibles.

Impulsar a las familias a acudir a los servicios para vacunar a sus niños.

Investigación inmediata de los casos sospechosos.

Vacunación, la medida efectiva

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Puede ser grave y mortal. Se transmite por microgotas que se expulsan al hablar, toser y estornudar. Estas gotitas pueden quedar suspendidas en el aire hasta dos horas.

En caso de presentar síntomas (fiebre y erupciones en la piel que se extienden por todo el cuerpo), buscar atención médica de inmediato, utilizar tabapocas y extremar las medidas de higiene como el lavado frecuente de manos. El cuadro de sarampión también puede ir acompañado de tos, conjuntivitis y moco nasal.