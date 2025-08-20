Temporal de fuertes vientos, granizos y lluvias dejó daños materiales en San Pedro

El temporal de ayer dejó secuelas en varios distritos. Escuelas y viviendas quedaron dañadas en San Pedro

El temporal de corta duración, pero gran intensidad, golpeó principalmente a los distritos de Santa Rosa del Aguaray, General Aquino, Tacuatí, Nueva Germania y San Pedro de Ycuamandyyú. En el distrito de Tacuatí, se reportaron que dos escuelas y al menos 30 viviendas sufrieron daños significativos. “Ya hemos solicitado la presencia de funcionarios de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) para evaluar y brindar asistencia urgente”, señaló el intendente Sindulfo Franco.

Los pobladores reportan techos volados, estructuras colapsadas, cultivos agrícolas y hortícolas dañados, así como pérdida de animales menores.

Energía eléctrica y caminos afectados

En algunas zonas también se registraron cortes en el suministro eléctrico, mientras que los caminos rurales quedaron en estado crítico, dificultando el acceso y agravando la situación de las comunidades afectadas.

Solicitan presencia y asistencia estatal

La Policía Nacional, junto a autoridades municipales y funcionarios locales, se siguen con relevamiento de datos sobre los daños. Sin embargo, se aguarda con urgencia la llegada de equipos de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) para brindar apoyo a las familias damnificadas.

Desde la zona afectada solicitan la presencia de las instituciones del Estado y organismos de asistencia para responder a las primeras pérdidas materiales provocadas por el evento climático.