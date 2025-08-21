Anunciaron fechas para la 13ª Fiesta Nacional de las Colectividades en Hohenau

Los organizadores de la Fiesta Nacional de las Colectividades anunciaron la realización de su 13ª edición en el Parque de las Naciones, sitio ubicado en el distrito de Hohenau, en Itapúa. El evento se iniciará el 26 de septiembre y se extenderá hasta el 28 de ese mes.

El objetivo de la actividad es rescatar la cultura y la tradición ancestral de aquellos que forjaron el inicio de los distritos que hoy componen las Colonias Unidas —Hohenau, Obligado y Bella Vista—.

Los festejos se preparan con conciertos, música, danza, espectáculos artísticos, gastronomía y tradición, como vidriera de lo que representa el espíritu de las Colonias Unidas en el departamento de Itapúa. El evento principal es la elección de la Reina Nacional de las Colectividades.

Lea más: Realizarán concurso para músicos emergentes en Itapúa

La cargada agenda ofrecerá una diversidad de actividades y, en especial, opciones gastronómicas en los 10 puestos temáticos que representan a las naciones que forman parte de esta actividad. Las colectividades presentes en el evento son: Paraguay, Polonia, Italia, Alemania, Brasil, Japón, Suiza, Argentina, Ucrania y Bélgica.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy