Buscan a menor desaparecida en Caacupé

El agente fiscal Fernando Balbuena, de la Unidad Penal n.° 5 de Caacupé, requirió a la Comisaría interviniente un informe detallado sobre las diligencias realizadas en torno a la desaparición de Milagros Tatiana Argüello González, de 13 años de edad.

El hecho fue comunicado al Ministerio Público mediante una nota policial, donde se informó que la denuncia fue presentada por los familiares de la adolescente el 19 de agosto pasado. Desde entonces, su paradero continúa siendo desconocido.

Ante esta situación, la Fiscalía solicitó a la Policía que informe si ya se ha dispuesto formalmente la búsqueda y localización de la menor y, en caso contrario, que se proceda a su inmediata activación.

El fiscal Balbuena recordó a la Comisaría actuante que debe dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 59 y 300 del Código Procesal Penal, que obligan a las autoridades a actuar de inmediato y a remitir un informe en un plazo máximo de 24 horas. Asimismo, instó a verificar y aplicar los protocolos vigentes en casos de personas desaparecidas, los cuales contemplan la movilización temprana de equipos de búsqueda y la coordinación entre diferentes dependencias policiales.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

De esta manera la investigación se mantiene abierta bajo la dirección del Ministerio Público, que busca esclarecer el hecho y determinar el paradero de la adolescente. Cualquier información que pueda aportar la ciudadanía puede comunicarse de inmediato a la comisaría más cercana.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Desapariciones de niños en Paraguay

Alarma por desapariciones de menores

El caso de Milagros vuelve a poner en evidencia la reiteración de denuncias por desaparición de niños, niñas y adolescentes en Paraguay, una problemática que genera honda preocupación en la ciudadanía.

La reacción en las primeras horas de desaparición es determinante para lograr resultados efectivos, pero en muchos casos la respuesta estatal es tardía.

Familiares y vecinos de Caacupé esperan que esta vez los protocolos se cumplan de manera rápida y eficaz, para que Milagros pueda regresar lo más pronto posible a su hogar.

Lea más: Caacupé: preocupan aumento de robos y casos de violencia familiar