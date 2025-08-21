Concejales de CDE ultiman detalles para elección de intendente interino

El concejal Sebastián Martínez, de Ciudad del Este, manifestó en la tarde de hoy que los miembros de la Junta Municipal se encuentran ultimando los detalles para convocar a una sesión extraordinaria donde se debe elegir al intendente interino. Miguel Prieto fue destituido ayer. El plazo es de 12 horas luego de recibir la notificación de la Cámara de Diputados.

“Estamos en conversación entre los colegas, definiendo, ultimando detalles de lo que va a hacer el interinato. Cuanto tengamos un cierre definitivo de todo ese proceso, vamos a hacer la convocatoria. Yo creo que va a ser, probablemente, mañana”, sostuvo.

Posibles candidatos

Sebastián Martínez.

Valeria Romero.

María Portillo.

Martínez agregó que los tres meses de interinato es un plazo corto para grandes cambios y largo para necesidades que requieren rápida solución.

Elecciones en noviembre

Respecto a lo anunciado por la Justicia Electoral, que dijo que las elecciones serán con papeletas y no con urnas electrónicas, manifestó que no hay problema con eso.

Recordó que el 2015 se cubrió la totalidad de las mesas para las elecciones, así como en el 2019 y en el 2021.

“No hay problema aunque sean papeletas”, remarcó.