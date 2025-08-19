Destitución de Miguel Prieto: gobernador de Central asegura que “es un abuso de poder”

“Su destitución, que no tiene justificación válida, es un abuso de poder”, manifestó a través de sus redes sociales el gobernador de Central, Ricardo Estigarribia, respecto a Miguel Prieto, quien fue destituido de su cargo de intendente en Ciudad del Este, en la tarde hoy.

En una sesión extraordinaria, la bancada cartista y aliados, de la Cámara de Diputados, destituyeron al intendente de Ciudad del Este, el imputado Miguel Prieto (Yo Creo).

Los opositores se manifiestan ante este hecho calificado de “atropello”, por parte del cartismo.

“Es un atropello a la democracia expresada en el voto popular que eligió a su intendente. Hoy es Miguel Prieto, mañana puede ser cualquiera que incomode al poder”, indica Estigarribia.

Agregó que se debe cuidar las instituciones de las disputas políticas que no toman en cuenta la gestión que los ciudadanos esperan de sus autoridades.

“La voluntad popular se respeta, o estamos abriendo paso a un modelo autoritario que pasa por encima del pueblo. Más que nunca, vamos a seguir articulando a todos los sectores que respetan y quieren a la democracia para que la misma pueda estar a favor de los ciudadanos, con sus valores de libertad, igualdad ante la ley y oportunidades para una vida mejor en lo económico y social”, remarcó.