IPS asegura tener “más del 90%” de los medicamentos “vitales”

El IPS se encuentra haciendo una “revisión de stock” de sus medicamentos en medio de varias denuncias sobre faltantes por parte de los asegurados. Según el doctor Derlis León, gerente de Salud de la previsional, unos siete productos se repusieron entre ayer y hoy.

De igual manera, hay un par que se regulizarían recién entre dos a cuatro semanas: dapagliflozina y fluoxetina entre ellos.

“Administrativamente, cumplimos, pero no tenemos el producto. Cumplimos con tener un contrato y saldo adjudicado; lastimosamente eso no resuelve el problema. El déficit se está reponiendo”, alegó.

Medicamentos “vitales” para IPS

En lo que refiere a los medicamentos considerados como “vitales” para la previsional, el funcionario dijo que “estamos con más del 90%, es decir, “con todas las insulinas e hipertensivos”, salvo uno. “Ibuprofeno llegó ayer, se va a distribuir”, concluyó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Farmacia del IPS: medicamentos siguen en falta