Itauguá: sacerdote aboga por la unidad familiar

Santa Rosa de Lima convoca desde hoy jueves a los fieles de la compañía Mbói´y de la localidad de Itauguá, departamento Central, para el inicio del novenario. A las 18:00 arranca con el rezo del rosario y a las 19:00 la santa misa.

La primera celebración estará a cargo del párroco de la parroquia Sagrado Corazón de Jesús, de la localidad de Ypacaraí, Michelle Chiappo. El tema que será abordado es “la esperanza no defrauda”.

Fomentar la unidad de la familia

El párroco de la parroquia Santa Rosa de Lima, presbítero Edgar Sosa, habló sobre la realidad en que viven muchas familias e instó a mantener la unidad y el diálogo para evitar que los jóvenes caigan en los vicios.

El religioso reconoció que aún existen en su comunidad familias muy tradicionales y religiosas, pero que existe una realidad que preocupa, como es el avance de las adicciones a las drogas.

“Tenemos aún familias muy tranquilas y muy devotas a la patrona Santa Rosa, pero como todo el país, tenemos el problema de las adicciones y debemos fomentar la unidad en las familias”, expresó.

El párroco valoró que muchos de los jóvenes escuchan a sus padres y asisten a las celebraciones de la parroquia. Cada año cerca de 280 jóvenes reciben el sacramento de la confirmación.

Dijo que el tema de este año genera mucha expectativa, debido a que habla de la esperanza e instó a los fieles a participar y aprovechar este año de jubileo para acercarse nuevamente a Dios.

Misa y procesión

La misa central del 30, día litúrgico de la protectora espiritual, está prevista para las 9:00 y estará presidida por el obispo de la diócesis de San Lorenzo, monseñor Joaquín Robledo.

Tras la celebración eucarística se desarrollará la procesión de la sagrada imagen por las calles y avenidas de la compañía. La jurisdicción parroquial afecta también al distrito de Capiatá.