Los baches del IPS: la desidia en infraestructura preocupa a los usuarios

El Centro de Atención Ambulatoria del IPS (Instituto de Previsión Social) fue inaugurado el 28 de agosto de 2019 y se encuentra ubicado en el predio del Hospital Central en Asunción. A sólo seis años de su habilitación, los portones de ingreso así como el asfaltado se encuentran en deplorable estado.
Rejas destruidas, carteles despintados, agua acumulada y baches, son la postal de bienvenida al Centro Ambulatorio.
Las imágenes hablan por sí solas y los usuarios del IPS lo sufren a diario, además de las múltiples falencias con las que se deben enfrentar.
Lea más: Centro de Atención Ambulatoria de IPS: conseguir un turno sigue siendo una odisea
Los pacientes, además, se ven en la necesidad de llegar de madrugada y formar “la primera fila” frente a la puerta donde las luces led no funcionan, por lo que el ambiente se torna muy oscuro.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Les preocupa la inseguridad a la que se exponen, ya que llegan entre las 03:00 y las 04:00 de la mañana, para ser los primeros en acceder cuando abren las puertas.