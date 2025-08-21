Los baches del IPS: la desidia en infraestructura preocupa a los usuarios

A la falta de medicamentos, largas horas de espera para sacar turnos y otras cuestiones que deben pasar los asegurados del Instituto de Previsión Social (IPS), se suma el olvido en materia de infraestructura, no sólo edilicia, sino también en el acceso, especialmente del Centro Ambulatorio.