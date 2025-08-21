Nacionales

Municipalidad de Asunción interviene inmuebles abandonados en zona corporativa

Tres inmuebles abandonados y descuidados fueron intervenidos hoy por la Municipalidad de Asunción, en plena zona corporativa de la Capital. Se hallaron estructuras que funcionaban como aparentes aguantaderos y patios baldíos con malezas.

Por ABC Color
21 de agosto de 2025 - 11:02
Municipalidad de Asunción intervino inmuebles
Tres inmuebles abandonados fueron intervenidos por la Municipalidad de Asunción, en el barrio Salvador del Mundo, este jueves.

La Municipalidad de Asunción intervino este jueves tres inmuebles abandonados ubicados en el barrio Salvador del Mundo, en plena avenida Aviadores del Chaco, una de las zonas corporativas más importantes de la Capital.

Los inmuebles presentan estructuras en pésimo estado y patios baldíos descuidados, con presencia de maleza y basura acumulada.

Según informaron desde la comuna, los terrenos serán limpiados y recuperados.

Municipalidad de Asunción intervino inmuebles
Basura acumulada en uno de los inmuebles intervenidos por la Municipalidad de Asunción, en el barrio Salvador del Mundo.

Aguantaderos de adictos

Se trata de propiedades pertenecientes a tres empresas: dos del rubro agroganadero y otra es parte de una cadena de farmacias.

Durante la intervención, se encontraron colchones en algunos de los inmuebles, lo que hace presumir que podrían haber funcionado como aguantaderos de personas adictas, lo cual fue conformado con denuncias realizadas por los vecinos.

Municipalidad de Asunción intervino inmuebles
Colchones fueron hallados en el interior de las estructuras de los inmuebles intervenidos por la Municipalidad de Asunción, por lo que se presume que estos funcionaban como aguantaderos de adictos.

El director de la Policía de Vigilancia de la Municipalidad de Asunción, Ariel Andino, indicó que los inmuebles habían sido notificados con anterioridad, pero al no recibir respuestas de los propietarios, se decidió intervenir de manera directa.

En uno de los inmuebles se encontró un perro, por lo que se solicitó la intervención de las instituciones correspondientes para su cuidado, según informó Andino.

