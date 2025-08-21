Municipalidad de Asunción interviene inmuebles abandonados en zona corporativa

La Municipalidad de Asunción intervino este jueves tres inmuebles abandonados ubicados en el barrio Salvador del Mundo, en plena avenida Aviadores del Chaco, una de las zonas corporativas más importantes de la Capital.

Los inmuebles presentan estructuras en pésimo estado y patios baldíos descuidados, con presencia de maleza y basura acumulada.

Según informaron desde la comuna, los terrenos serán limpiados y recuperados.

Aguantaderos de adictos

Se trata de propiedades pertenecientes a tres empresas: dos del rubro agroganadero y otra es parte de una cadena de farmacias.

Durante la intervención, se encontraron colchones en algunos de los inmuebles, lo que hace presumir que podrían haber funcionado como aguantaderos de personas adictas, lo cual fue conformado con denuncias realizadas por los vecinos.

El director de la Policía de Vigilancia de la Municipalidad de Asunción, Ariel Andino, indicó que los inmuebles habían sido notificados con anterioridad, pero al no recibir respuestas de los propietarios, se decidió intervenir de manera directa.

En uno de los inmuebles se encontró un perro, por lo que se solicitó la intervención de las instituciones correspondientes para su cuidado, según informó Andino.