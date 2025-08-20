Para “Nano” Galaverna, Prieto es un “mafioso” y Nenecho un amigo

El intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez, acudió a la Cámara de Senadores hoy donde mantuvo una reunión con el Presidente de la Cámara de Senadores, Basilio “Bachi” Núñez.

El senador Juan Carlos “Nano” Galaverna también estuvo en un momento con el intendente; sin embargo, al ser consultado sobre el motivo de la visita, dijo que solamente lo saludó de paso cuando estaba almorzando con su esposa, la también senadora del Partido Colorado Lizzarella Valiente.

Actualmente, Rodríguez soporta una intervención en su administración que inició el 24 de julio y que debería terminar en tres días más.

El interventor designado, Carlos Pereira, ya adelantó que se desvió dinero que serían de los G. 500 mil millones de bonos que debían utilizarse para obras, que fueron destinados al pago de salarios.

Ante esta situación, con una municipalidad en quiebra, una ciudad destruida, obras paradas y problemas con el pago de salarios, los medios presentes consultaron a Galaverna si es que defendía la gestión de “Nenecho” y respondió “yo no defiendo, yo a mis amigos no me limitó a juzgarlos, a mis amigos los limitó a quererlos y a apreciarlos”.

“La ciudadanía va a ser el soberano que decida si la gestión de Nenecho fue buena, regular o mala en las próximas elecciones. Me reservo mi opinión”, aseguró.

Añadió que un sector de la prensa intenta pintar a Miguel Prieto, intendente destituido de Ciudad del Este, como un “santo inmaculado”, pero que para él tan solo se trata de un “mafioso”.

No tienen miedo a elecciones, dice Nano Galaverna

Sobre si es que tienen miedo a presentarse a elecciones en caso de que se destituya al intendente de Asunción, “Nenecho” Rodríguez, como lo afirmó hoy el senador Rafael Filizzola, dijo que como dijo ayer el presidente de la Cámara de Diputados Raúl Latorre, desde el Partido Colorado fomentan la democracia y no tienen miedo a presentarse a elecciones justas, aceptando los resultados, sean favorables o desfavorables para su partido.

También desconoció el hartazgo hacia el Partido Colorado que mucha gente expresa y aseguró que solo corresponde a un sector que quiere presentarle a Miguel Prieto, exintendente de Ciudad del Este destituido ayer por 46 votos colorados y un independiente que responde a los intereses de Honor Colorado, como el “buenito” y a “Nenecho” como Belsebú.

Sobre si entre los motivos de que el intendente de Asunción acuda hoy al congreso sería operar con el comando de Honor Colorado, dijo no tener idea y que en caso de querer hacer lobby, debería hacerlo en la Cámara de Diputados, no de Senadores.

Tanto la intervención de la administración del municipio de Ciudad del Este, como la de Asunción, se presentaron al mismo tiempo por el contralor General de la República, Camilo Benítez. Si bien la conclusión del interventor de la capital aún debe presentarse en tres días, en una rápida maniobra y comunicación, la Cámara de Diputados trató ayer la conclusión de la intervención de Ciudad del Este que, según opositores, ni siquiera contenía hechos dolosos.

Además, cuestionaron la filtración de audios del interventor de la municipalidad esteña, Ramón Ramírez, en los que se escucha como iba armando el informe para presentarlo a la Cámara de Diputados.