Yacyretá e Itaipú realizan intercambio de animales silvestres para su preservación

Por primera vez en la historia, las dos hidroeléctricas más grandes del país realizaron un intercambio de ejemplares de fauna silvestre. Yacyretá entregó a Itaipú tres carpinchos criados en el Refugio Faunístico Atinguy: “Pincho”, “Juky” y “Pytã”. Estos ejemplares son destinados al Refugio Tekotopa.
A cambio, Yacyretá recibió una pareja de gua’a (guacamayos), “Precioso” y “Preciosura”, que ya fue integrada al programa de reproducción en Atinguy.
La iniciativa busca mejorar la genética de las poblaciones en cautiverio y avanzar en la reintroducción de estas especies en su hábitat natural.
Un paso para la reproducción de especies
Esta iniciativa abre la puerta a futuros intercambios de especies, algunas de ellas en peligro de extinción.
Atinguy, administrado por Yacyretá, ya trabaja en programas de reproducción de ciervos de los pantanos, aguará guasu, yacaré overo y pavo del monte, además de experiencias con jaguaretés, pumas y tapires.