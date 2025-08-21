Nacionales

Yacyretá e Itaipú realizan intercambio de animales silvestres para su preservación

Las binacionales Yacyretá e Itaipú iniciaron un programa conjunto de intercambio de fauna silvestre con el objetivo de fortalecer la genética y garantizar la conservación de especies amenazadas.

Por ABC Color
21 de agosto de 2025 - 22:31
Yacyretá entregó a Itaipú tres carpinchos criados en el Refugio Faunístico Atinguy: “Pincho”, “Juky” y “Pytã”.
Yacyretá entregó a Itaipú tres carpinchos criados en el Refugio Faunístico Atinguy: “Pincho”, “Juky” y “Pytã”.

Por primera vez en la historia, las dos hidroeléctricas más grandes del país realizaron un intercambio de ejemplares de fauna silvestre. Yacyretá entregó a Itaipú tres carpinchos criados en el Refugio Faunístico Atinguy: “Pincho”, “Juky” y “Pytã”. Estos ejemplares son destinados al Refugio Tekotopa.

Lea más: Nacieron tres ejemplares de aguara guasu en refugio de Yacyretá

A cambio, Yacyretá recibió una pareja de gua’a (guacamayos), “Precioso” y “Preciosura”, que ya fue integrada al programa de reproducción en Atinguy.

Yacyretá recibió una pareja de gua’a (guacamayos), “Precioso” y “Preciosura”
Yacyretá recibió una pareja de gua’a (guacamayos), “Precioso” y “Preciosura”

La iniciativa busca mejorar la genética de las poblaciones en cautiverio y avanzar en la reintroducción de estas especies en su hábitat natural.

Un paso para la reproducción de especies

Esta iniciativa abre la puerta a futuros intercambios de especies, algunas de ellas en peligro de extinción.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Nacen pumas concolor en Refugio Faunístico Atinguy

Atinguy, administrado por Yacyretá, ya trabaja en programas de reproducción de ciervos de los pantanos, aguará guasu, yacaré overo y pavo del monte, además de experiencias con jaguaretés, pumas y tapires.

Enlace copiado