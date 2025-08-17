Policiales

Misteriosa muerte de suboficial en Capiatá: familia exige investigar feminicidio

El caso de la suboficial Romina Poppof, hallada muerta el martes pasado, fue caratulado como autoeliminación. Su familia sostiene que se trató de un feminicidio y acusan a su pareja, el suboficial David Ojeda. Además, denuncian encubrimiento policial y protestaron en Capiatá.

Por ABC Color
16 de agosto de 2025 - 18:37
Al suboficial Romina Poppof, quien -según familiares- fue víctima de feminicidio.Gentileza

La muerte de la suboficial de la Policía Nacional, Romina Poppof (32), conmociona a Capiatá y genera fuertes cuestionamientos.

La mujer de 32 años fue hallada sin vida el martes pasado en la vivienda que compartía con su pareja, el suboficial David Ojeda, quien dio aviso a las autoridades.

El caso fue caratulado de manera oficial como autoeliminación, pero los familiares de la víctima rechazan esa hipótesis y exigen que se investigue como feminicidio.

El hallazgo y la versión oficial

De acuerdo con el informe preliminar de la Policía Nacional, Poppof habría recibido un disparo en el pecho con un arma de fuego que le pertenecía. El hecho ocurrió dentro de la casa familiar y fue reportado por su pareja, David Ojeda.

Las autoridades policiales incluyeron el hecho en los registros como autoeliminación, una línea que inmediatamente generó rechazo por parte de la familia y cercanos a la víctima.

Los parientes de Romina Poppof aseguran que la joven era víctima de episodios de violencia previa dentro de la relación y señalan directamente a su pareja como el principal sospechoso.

La noche del viernes, familiares y allegados realizaron una manifestación en Capiatá para exigir justicia y denunciar un supuesto encubrimiento policial en favor del suboficial.

Dónde denunciar hechos de violencia contra la mujer

Si sos víctima o tenés conocimiento de un caso de violencia contra la mujer llamá al 137 “SOS mujer”. Tiene cobertura nacional las 24 horas, todos los días, y es gratuita.

