Mbuyapey: Allanamiento municipal tras denuncias de concejalas por supuesta lesión de confianza

La comitiva fiscal-policial, a cargo del agente fiscal de la Unidad Penal de Ybycuí, Oscar Fernández, allanó la sede municipal con el objetivo de incautar: actas de sesiones ordinarias y extraordinarias; contratos (menor cuantía y directas vía excepción); resoluciones de convocatorias a proveedores; resoluciones de adjudicaciones; documentos integrantes del contrato; contratos varios.

Asimismo, los intervinientes levantaron otras evidencias como; cartas de invitación; pliego de bases y condiciones y adendas o modificaciones; aspectos generales del contrato; datos cargados en el Sistema de Información de Control de Créditos (SICCP); ofertas de proveedores; resoluciones de adjudicación, notificación y facturas (crédito y contado); balances; CPU y equipos informáticos.

Asimismo, la orden de allanamiento refiere también que el fiscal puede incautar cualquier otro elemento que guarde relación con el hecho punible investigado. Todos estos documentos corresponden a los años 2022, 2023 y 2024, de la gestión del intendente Rojas.

El agente fiscal está investigando un supuesto hecho de lesión de confianza que involucra al intendente local, excomandante de la Policía Nacional e intendente actual (colorado independiente).

La denuncia fue presentada ante la Fiscalía por la concejal colorada María De la Cruz López y la edil liberal Viviana Aponte. Denuncian supuestas malversación de recursos municipales, existen sospechas de obras sobrevaluadas, inconclusas, caminos vecinales reparados con maquinarias propias y combustibles. Sin embargo, existen contratos con empresas adjudicadas para dichos trabajos entre otros varios hechos irregulares que lesionan el patrimonio municipal.

El procedimiento se realizó en cumplimiento de la orden judicial dictada por el juez de garantía de Ybycuí, Guillermo Ortega, donde el agente fiscal deberá incautar evidencias tanto de las oficinas municipales como de las oficinas de la Junta Municipal.

Llamativa intervención

El intendente municipal, Luis Carlos Rojas (ANR), manifestó que es llamativo que se estén interviniendo rápidamente a nivel país las municipalidades cuyos intendentes no están en las filas del oficialismo y que comiencen a perseguir con este tipo de intervenciones.

Dijo que no teme nada porque no causó ni va a causar daño patrimonial a su municipio, y que una de las concejalas denunciantes, De la Cruz López, estaría interesada en ser próxima candidata a intendente municipal.

Finalmente, señaló que cada cuestionamiento tendrá su descargo en su momento y que está colaborando, tanto él como los funcionarios, en la entrega de las documentaciones requeridas por el fiscal Fernández.