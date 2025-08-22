Mundial de Rally: desplegarán 3.000 militares para operativo de seguridad

Un total de 3.000 efectivos militares se movilizarán en el departamento de Itapúa, entre el 28 y el 31 de agosto, en el marco del operativo de seguridad del Mundial de Rally. La acción será realizada en coordinación con la Policía Nacional e incluirá medios terrestres, aéreos y fluviales.