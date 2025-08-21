Desplegarán 5.000 policías para el resguardo del Mundial de Rally

En conferencia de prensa, las autoridades del Ministerio del Interior anunciaron los detalles de cómo se ejecutará el operativo de seguridad durante el Mundial de Rally,, que se desarrollará en 13 distritos de Itapúa la próxima semana, del 28 al 31 de agosto. La presentación del plan de seguridad estuvo a cargo del ministro del Interior, Enrique Riera; la ministra de Turismo, Angie Duarte; y el comandante de la Policía Nacional, Carlos Benítez.

Riera informó que serán destinados 5.000 efectivos policiales desde otros puntos del país para reforzar al personal encargado de cubrir el evento internacional en todos sus tramos.

En contrapartida, manifestaron que este operativo no perjudicará la cobertura territorial habitual de la Policía Nacional en todo el departamento, así como en otros puntos del país. Los uniformados serán trasladados a Itapúa a partir del próximo martes, en tres autobuses ya contratados, según refirió el comandante de la institución.

Por su parte, el ministro afirmó que los policías tienen asegurados el alojamiento y la alimentación durante los días de cobertura en el evento mundial.

Alerta máxima

Riera manifestó que la zona continuará en alerta máxima durante el evento y explicó que ello no significará que las fuerzas del orden estarán concentradas únicamente en el área del Mundial de Rally.

Sobre la alerta en Alto Paraná por posibles atracos a entidades bancarias y transportadoras de caudales, sostuvieron que cuentan con información de inteligencia, por lo que esa región será reforzada con medidas de seguridad.

El director en Itapúa de la Policía Nacional, Elvio Florenciañez, indicó que, en lo que respecta al séptimo departamento, mantendrán bajo resguardo las zonas en alerta, principalmente en el noreste.

Sostuvo además que 1.500 efectivos estarán distribuidos en todo Itapúa para garantizar la seguridad de la región durante el evento.

Rigurosos pero con respeto

Sobre el actuar que será promovido por los efectivos policiales, el ministro del Interior dijo que dio directivas para que los uniformados actúen con respeto hacia los ciudadanos y turistas.

Afirmó que serán rigurosos para hacer cumplir las normativas del evento y, sobre todo, garantizar la seguridad de las personas, pero que el buen trato hacia los ciudadanos no les hará perder la autoridad a los uniformados.