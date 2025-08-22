Nacionales

Yby Yaú: detienen a pareja que supuestamente se dedicaba al microtráfico

Un hombre y una mujer fueron detenidos ayer en la ciudad de Yby Yaú cuando se allanó la casa que habitaban y se encontró cocaína tipo pasta base y marihuana. Además se incautaron dos teléfonos móviles y dinero en efectivo. La pareja supuestamente se dedicaba a la venta al menudeo de sustancias ilícitas.

Por Aldo Rojas
22 de agosto de 2025 - 10:05
foto
La pareja fue detenida en la casa que habitaban y que está ubicada en el barrio Villa Jardín de la ciudad de Yby Yaú. (Foto gentileza).

El operativo dirigido por el Ministerio Público se realizó en el barrio Villa Jardín de la ciudad de Yby Yaú, distante a 105 kilómetros al este de la capital del primer departamento. Durante el allanamiento realizado en una vivienda fueron detenidos Ismael Ayala Méndez, de 33 años y Emilia Beatriz Franco Giménez, de 32 años.

Los agentes especiales del departamento regional número 7- Concepción de la de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) habían recibido la denuncia donde se sindicaba a la pareja de ser microtraficantes. Se realizó un trabajo de inteligencia donde se pudo comprobar que en la casa se vendían pequeñas dosis de droga, se informó al Ministerio Público y luego se solicitó la orden de allanamiento.

Lea más: Imputan al dueño de vivienda donde hallaron casi 1.500 kilos de marihuana

En la vivienda encontraron 4 porciones de cocaína tipo pasta base y 8 gramos de marihuana, además de dos teléfonos celulares que eran utilizados por los ahora detenidos y G. 6.358.000.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Enlace copiado