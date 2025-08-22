Yby Yaú: detienen a pareja que supuestamente se dedicaba al microtráfico

El operativo dirigido por el Ministerio Público se realizó en el barrio Villa Jardín de la ciudad de Yby Yaú, distante a 105 kilómetros al este de la capital del primer departamento. Durante el allanamiento realizado en una vivienda fueron detenidos Ismael Ayala Méndez, de 33 años y Emilia Beatriz Franco Giménez, de 32 años.

Los agentes especiales del departamento regional número 7- Concepción de la de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) habían recibido la denuncia donde se sindicaba a la pareja de ser microtraficantes. Se realizó un trabajo de inteligencia donde se pudo comprobar que en la casa se vendían pequeñas dosis de droga, se informó al Ministerio Público y luego se solicitó la orden de allanamiento.

Lea más: Imputan al dueño de vivienda donde hallaron casi 1.500 kilos de marihuana

En la vivienda encontraron 4 porciones de cocaína tipo pasta base y 8 gramos de marihuana, además de dos teléfonos celulares que eran utilizados por los ahora detenidos y G. 6.358.000.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy