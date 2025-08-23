Enfermeras rechazan modificación del régimen jubilatorio y no descartan manifestación

Representantes de la APE no fueron convocados por el Gobierno para abordar la modificación del régimen jubilatorio, según confirmó la presidenta de la asociación, Mirna Gallardo.

“Todo el gremio está unido en un solo bloque; la causa justa es defender nuestro derecho jubilatorio que hemos conseguido ya en 2008. Realmente lamentamos que se esté proyectando una modificación del régimen jubilatorio sin nuestra participación”, apuntó.

Asimismo, confirmó el “total rechazo” de los profesionales a la idea de aumentar los años de aportes y elevar la edad necesaria para jubilarse, a que esto se daría mientras aún hay varios sectores privilegiados como en el Poder Legislativo.

También lamentó que hasta ahora existe una “deuda histórica” hacia los profesionales de la salud, ya que el 50% de los enfermeros se encontrarían sin seguridad social y sin pagos por horarios nocturnos o feriados. “Es lamentable ver cómo se asignan salarios extraordinarios a quienes no cumplen ningún rol dentro del sistema público”, agregó.

Manifestación de enfermeros

En caso de que el Gobierno de Santiago Peña continúe con su intención de aplicar esta modificación, Gallardo instó a una movilización de todos los enfermeros a nivel país, ya que solamente dentro del Ministerio de Salud hay más de 12.000 y en el Instituto de Previsión Social (IPS) unos 7.000.

“Nosotros no acompañamos y no aceptamos ninguna modificación de nuestro régimen jubilatorio. Nos oponemos y vamos a defender nuestro derecho; claro que hay privilegios para ciertos sectores, pero no para enfermería", sentenció.

