Pobladores de Yataity preocupados por lento avance de la obra del hospital básico

La actual empresa encargada de la terminación del edificio es la firma constructora JL y Compañía S.A., representada por Diego Marcelo Jara Estigarribia. Antes de la adjudicación de esta contratista, los trabajos ya fueron adjudicados a dos empresas, entre ellas el Consorcio del Norte, representado por Ricardo de Jesús Arévalo González, y una constructora unipersonal a cargo del Ing. Julio Galiano Morán.

Este último fue desvinculado del contrato por una protesta presentada por los directivos del Consorcio del Norte, que de esta manera se quedaron con la ejecución del proyecto, pero que posteriormente también fueron desvinculados del convenio por resolución del Ministerio de Salud, por incumplimiento de contrato.

En este sentido, el presidente de la Coordinadora para el Desarrollo Yataity del Norte Solidario, cura párroco Cristian Paiva, expresó que la ciudadanía está preocupada por el lento avance de la construcción, atendiendo que, a cuatro años del inicio de las obras de ampliación de la infraestructura, todavía falta bastante trabajo para que el nosocomio pueda funcionar como un hospital moderno.

Recordó, asimismo, que los miembros de la comisión que preside están en permanente contacto con las autoridades del Ministerio de Salud para insistir con la terminación de la obra, atendiendo que sus integrantes fueron los principales protagonistas ante las autoridades del ente estatal para conseguir la ampliación de la infraestructura, señaló.

Elevar de categoría

Por otra parte, recordó que este mismo grupo de personas logró la elevación de categoría del centro de salud de esta localidad a hospital básico, por lo que no pueden quedarse con los brazos cruzados sin reclamar a los responsables de turno del Ministerio de Salud Pública.

Presupuesto inicial

En un principio, el presupuesto de la obra era de G. 21.150 millones, que incluía el equipamiento total del edificio y la contratación del personal de blanco.