Vecinos piden a la Municipalidad cierre definitivo de lugar que está en completo abandono

Por quinta vez, un equipo de la Municipalidad de Asunción ingresó a un inmueble que se encuentra abandonado en el barrio Ciudad Nueva. En lo que va del año ya se realizaron cerca de 100 intervenciones. La multa a propiedades en abandono pueden llegar a los 2.500 jornales mínimos.