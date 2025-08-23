Vecinos piden a la Municipalidad cierre definitivo de lugar que está en completo abandono

La Municipalidad de Asunción, a través de la Policía Municipal de Vigilancia (PMV), prosigue con su política de firme de combate contra la dejadez y el abandono en las propiedades privadas, ubicadas en diversos barrios de la capital.
En el marco de un nuevo operativo, se realizó la intervención, por quinta vez, de un inmueble abandonado en el barrio Ciudad Nueva.
La cuadrilla municipal volvió a limpiar y despejar el inmueble, el cual es señalado como foco de inseguridad y salubridad. El lugar tiene entradas por las avenidas Mariscal López y Eligio Ayala, lo que facilita el ingreso irregular.
La situación legal de la propiedad es está siendo derivado a la Dirección de Catastro y a la Dirección de Recaudaciones, para verificar datos del propietario y el estado de las multas aplicadas en intervenciones anteriores. Los vecinos piden un cierre definitivo del lugar.
Lea más: Municipalidad de Asunción interviene inmuebles abandonados en zona corporativa
De acuerdo con la Ordenanza N.º 131/00, las propiedades en estado de abandono están sujetas a sanciones, que van desde 300 (26.415.300 guaraníes) hasta 2.700 jornales mínimos (278.755.000 guaraníes), dependiendo de la calificación que otorgue el Juzgado de Faltas.
En lo que va del 2025, la Policía Municipal de Vigilancia ya realizó cerca de 100 intervenciones en patios baldíos y viviendas abandonadas, en distintos barrios de la capital.
Se espera que hacia fin de año, esa cifra aumente, atendiendo a que la temporada de calor incrementa los riesgos sanitarios y con ello también las denuncias de la ciudadanía.
El director de la PMV, Ariel Andino, informó que el operativo se desarrolló desde tempranas horas, ante denuncias ciudadanas por acumulación de basura, presencia de malezas y utilización de los inmuebles como aguantaderos.