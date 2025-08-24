Constante quema de basura y humareda sobre Avelino Martínez

La quema de basura está prohibida por la Ley 3956/09 de Residuos Sólidos y también es considerada un delito ambiental según la Ley 716/96, que establece penas de prisión y multas. Sin embargo, los terrenos baldíos ubicados sobre la avenida Avelino Martínez se encuentran constantemente llenos de basuras que luego son quemadas.

La fotografía, tomada ayer sábado a las 16:30, muestra además la escasa visibilidad existente por culpa de la humareda, lo que pone en peligro a los conductores y transeúntes.

Lo que dice la Ley

Ley 3956/09 de Residuos Sólidos : prohíbe explícitamente la quema o incineración de residuos sólidos a cielo abierto y su disposición en cursos de agua.

Ley 716/96 de Delitos Ambientales : sanciona a quienes incineren o depositen basuras en lugares no autorizados, como caminos, cursos de agua o sus adyacencias.

Multas : se pueden imponer multas económicas, las cuales pueden variar según la normativa municipal (como la Ordenanza 190/05 de la Municipalidad de Asunción), que establece montos de 1 a 10 jornales mínimos.

Penas de cárcel: en casos más graves de delitos ambientales, la Ley 716/96 puede imponer penas de prisión de tres a ocho años.

Cómo denunciar

Cualquier ciudadano puede denunciar la quema de basura a cielo abierto ante la Municipalidad de su localidad, la Comisaría más cercana, el Ministerio Público o al Sistema 911.

Es importante denunciar la quema porque libera gases tóxicos que contaminan el aire, causando enfermedades respiratorias, cutáneas y oculares, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Además, genera daños al ecosistema y a los recursos naturales, por lo que es fundamental la colaboración ciudadana para proteger el ambiente.