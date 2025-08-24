Enfermeros del Ministerio de Salud denuncian falta de pago por cobertura de vacaciones.

Profesiones de enfermería que prestan servicio en diversos hospitales del Ministerio de Salud Pública (MSPBS) denunciaron que esperan desde hace meses el pago correspondiente por las coberturas de vacaciones realizadas este año. Según el reclamo, un buen número de enfermeros y enfermeras no están recibiendo el salario asignado de los meses de enero, febrero, marzo y abril.

Lea más: Enfermeras rechazan modificación del régimen jubilatorio y no descartan manifestación

Los afectados afirman que la cartera sanitaria ni siquiera los ha convocado para firmar el contrato. “Nuestro reclamo y denuncia tiene que ver con el personal de enfermería del Ministerio de Salud. Muchos compañeros no están cobrando salario por cobertura de vacaciones, es decir, por cubrir las vacaciones de otro compañero”, explicaron a ABC.

“Hasta la fecha no se está cobrando y ni siquiera se ha firmado contrato. Este año el Ministerio de Salud cambió totalmente su manera de proceder; primero se cubre las vacaciones y después se firma el contrato. En teoría, en un plazo de dos meses deben de pagar, pero la situación es que no se están realizando los pagos y tampoco hay esperanza de cobrar”, reclamaron los afectados.

Salud Pública dice que no tiene presupuesto para pagar

Según la denuncia que realizaron a ABC, los enfermeros que no están cobrando por la cobertura de vacaciones trabajan principalmente en el departamento Central, siendo los más afectados profesionales de hospitales de Villa Elisa, San Lorenzo (Calle´i), Acosta Ñu, Ineram, San Pablo entre otros.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“Salud Pública alega que no tiene suficiente presupuesto, pero las coberturas ya están hechas e incluso, ya está por salir de nuevo la cobertura para el siguiente periodo de vacaciones, que será a partir de noviembre”, lamentaron.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

ABC buscó la versión del Ministerio de Salud, pero no recibió respuesta.

Mirna Gallardo, presidenta de la Asociación Paraguaya de Enfermería (APE), anunció por su parte que el gremio rechaza la idea del Gobierno de modificar el régimen jubilatorio con la elevación de edad y el aumento de años de aporte.

La representante de la APE indicó que en caso de que el gobierno de Santiago Peña continúe con su intención de aplicar esta modificación, los profesionales de enfermería se movilizarán en todo el país.