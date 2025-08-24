Hija de Óscar Denis ruega que le ayuden a encontrar a su padre

El ex vicepresidente de la República Óscar Denis fue secuestrado en el 2020 por el grupo guerrillero Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). Se encontraba en su estancia, fue raptado junto a un peón de la propiedad, aunque el peón fue liberado días después. Hoy, una de sus hijas clama por información sobre el paradero de su padre.

Óscar Denis es una de las dos personas secuestradas por el EPP, cuya ubicación sigue siendo desconocida.

Lorena, una de sus hijas, escribió hoy en sus redes sociales y ruega a quienes tengan alguna información sobre el paradero de su padre que les haga llegar el dato, por más mínima que sea.

“Papá, cada día nos duele más tu ausencia. El no saber nada de ti, dónde estás y qué te pasó, nos llena de angustia”, inicia el escrito.

Señala la indiferencia e inacción de algunas autoridades, que les llena de dolor, así como las “promesas vacías y la falta de voluntad política” para encontrarlo, así como a los demás secuestrados.

“A todos aquellos que puedan tener información sobre tu paradero, les rogamos que nos ayuden a encontrarte. Cualquier detalle, por pequeño que parezca, puede ser crucial para nuestra búsqueda”, enfatiza.

Pide a los secuestradores que tengan misericordia y les proporcionen noticias sobre su situación. “Les rogamos que se comuniquen con nosotros y nos den tus coordenadas para que podamos encontrarte”.

Fe y esperanza

“Pero a pesar de todo, nos fortalece y reconforta el apoyo incondicional de amigos, familiares y paraguayos de bien que se han unido a nuestra causa y nos brindan su apoyo y solidaridad. La fe y la esperanza en Dios y la Virgen nos brindan consuelo y fortaleza, porque sabemos que nunca nos dejarán solos”, sostiene.

Un mensaje para Óscar Denis

“Te amamos, papá, y ese amor nos mantiene unidos y nos da la fuerza para seguir adelante hasta encontrarte. No nos rendiremos nunca hasta que vuelva la paz a nuestro hogar", concluyó.