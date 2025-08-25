Acahay: Vecinos canalizan camino rural cansados de esperar ayuda municipal

Tras las últimas precipitaciones registradas en el distrito, los caminos rurales quedaron prácticamente intransitables. En esa situación se encuentra la comunidad de Potrerito, ubicada a 14 kilómetros del casco urbano.

La pobladora Nancy Morínigo expresó que ahora recurren a la prensa porque ya no les queda otra alternativa: “Estamos cansados de salir a reparar con pala, azada y hasta cubrir con bolsas de arpillera y arena los sectores intransitables”, señaló.

El acceso de la compañía Potrerito se conecta con el desvío a Tuju Hú, camino a La Colmena. Es un trayecto muy utilizado por los lugareños para transportar y comercializar sus productos por lo que los vecinos exigen la reparación del tramo rural.

El intendente ya les había prometido enviar maquinarias, pero condicionó el trabajo a que los vecinos primero realicen la canalización para que corra el agua. Según explicaron, los pobladores lo hicieron a mano, pero hasta ahora el compromiso no se cumplió.

Ahora, nuevamente salieron a abrir canaletas y esperan que esta vez lleguen las maquinarias para cargar los lugares donde falta y profundizar la canalización, evitando así que el agua de lluvia se acumule sobre el camino vecinal.

Promete enviar maquinarias

Al respecto, el jefe comunal Aldo Lezcano manifestó que el reclamo será atendido entre hoy y mañana, anunciando que enviará las maquinarias al tramo que conecta Tuju Hú con Potrero Arce, donde se encuentra también el desvío hacia Potrerito. No obstante, reconoció que en la zona reclamada el terreno está muy húmedo y fangoso, lo que imposibilita el ingreso inmediato de tractores, ya que podrían quedar atascados.

Finalmente, el intendente aseguró que si las condiciones climáticas lo permiten, se reparará el tramo solicitado. Añadió que está al tanto de la situación de los caminos vecinales y que la Municipalidad se encuentra trabajando en varios frentes para mejorar la accesibilidad en todo el distrito.