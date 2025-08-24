Falta de respuesta de la ANDE provoca cierre de ruta en Acahay

Los vecinos se vieron obligados a cerrar la ruta en el desvío Acahay–La Colmena debido a que la ANDE no solucionó la falta de energía en la compañía Tuju Hú, pese a reiteradas llamadas y mensajes enviados a través de la web institucional, nadie atendió sus reclamos.

“No sabíamos si nuestros mensajes eran recepcionados o no, y los técnicos y responsables de la ANDE regional de Ybycuí no respondían”, señaló la pobladora Angelina González.

La manifestación fue pacífica. Efectivos policiales de la Comisaría de Ybycuí actuaron como intermediarios con funcionarios de la ANDE, quienes llegaron hasta la comunidad para restablecer el servicio eléctrico.

Tras la llegada de los operarios, los pobladores levantaron la medida de fuerza sin inconvenientes, mientras los técnicos continuaban trabajando en el lugar, informó el jefe de Orden y Seguridad, comisario principal Milciades Candia.

Más comunidades afectadas

Los fuertes vientos del norte registrados desde el jueves en el departamento de Paraguarí, provocaron cortes de energía en distintos distritos del departamento de Paraguarí.

En la compañía Arroyo Porä, distrito de Escobar, los vecinos permanecieron más de 12 horas sin electricidad luego de que la quema de un pastizal dañara dos transformadores.

En Carapeguá, en la compañía Calixtro, un sector de la población quedó sin suministro tras la explosión de un transformador que ya había cumplido su vida útil.

Los barrios Virgen de Fátima y María Auxiliadora también denunciaron que sus reclamos no fueron atendidos durante más de 24 horas, y recién en la tarde de hoy se restableció el servicio. La compañía Cerrito, en el mismo municipio, permaneció igualmente más de 24 horas sin energía eléctrica.