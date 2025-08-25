Pabellón VIP en Emboscada: ordenan intervención de penal

El ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, dispuso la intervención inmediata de la Penitenciaría Regional de Emboscada Antigua, tras la denuncia pública sobre la existencia de un sector con lujos indebidos dentro del penal, según informó la institución a través de un comunicado.

El hallazgo se hizo conocido luego de que la jueza Sandra Kirchhofer denunciara el pasado viernes la existencia de un pabellón “vip”, que operaba en un espacio -según el MJ- originalmente destinado a encuentros privados.

En este sitio se detectaron instalaciones impropias para un centro penitenciario, pues habría jacuzzis y acceso a internet de Starlink.

Comitiva oficial en el penal

Según informó el Ministerio de Justicia, una comitiva integrada por el Viceministerio de Política Criminal, la Dirección de Asuntos Internos y Anticorrupción, la Dirección de Obras y la Inspectoría General ingresó esta mañana al penal para realizar diligencias e iniciar el proceso de esclarecimiento.

La institución también aseguró que se tomarán todas las medidas necesarias para determinar responsabilidades y corregir las irregularidades halladas.

El MJ reiteró en su comunicado que mantiene un firme “compromiso con la transparencia, la legalidad y el fortalecimiento del sistema penitenciario nacional”. Además, aseguró que se tomarán todas las medidas necesarias para sancionar las irregularidades.

Los funcionarios del MJ recién hoy verificarán el pabellón “vip”, pese a que el caso ya fue denunciado el viernes pasado. Al respecto, el viceministro Rubén Maciel explicó que “cuestiones edilicias” no tienen urgencia como hechos de violencia o derechos humanos, por lo que no requieren intervención inmediata.