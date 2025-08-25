Hallan un pabellón VIP hasta con jacuzzi en cárcel de Emboscada

Esta mañana, el viceministro Rubén Maciel detalló que la jueza Sandra Kirchhofer reportó la existencia de celdas vip en la Penitenciaría de Emboscada Antigua. Aseguró que la denuncia la hizo el día viernes.

“Lo de jacuzzi y piscina no te puedo constatar, pero esa es la información que nos proveyó la jueza, efectivamente”, declaró.

Detalló que también le informaron que en el pabellón la jueza halló hasta conexión de internet satelital Starlink y varios otros lujos. “Eso ya se incautó en una ocasión anterior”, manifestó.

Agregó que esos lujos estarían en el pabellón que ante se destinaba a los encuentros privados. Ni siquiera supo mencionar qué reclusos están recluidos en ese sitio. “Particularmente yo no te puedo decir, pero sí puedo asegurar que las otras instancias sí”, se excusó en radio Monumental.

Funcionarios no trabaja los fines de semana

Señaló que los funcionarios de Auditoría y de Obras recién hoy harían las verificaciones, pese a que la intervención de la jueza se hizo hace casi tres días.

“Realmente si existe el jacuzzi y la pileta, como mencionó, entre el sábado y domingo, difícilmente eso se desmantele. Otra cuestión también administrativa, sábado y domingo nosotros no tenemos disponible personal de Auditoría y Obras”, argumentó el viceministro sobre el porqué el retraso en los controles.

Alegó que “cuestiones edilicias” no tienen urgencia como hechos de violencia o derechos humanos, por lo que no requieren intervención inmediata. Además, afirmó que tienen personal de monitoreo en alerta y las cámaras están encendidas, para evitar que sea desmantelada cualquier infraestructura.

Confirmó que ni siquiera él se trasladó hasta la cárcel durante todo el fin de semana para constatar este hecho, reportado en la mañana del viernes.

Minimizó el retraso en la verificación y afirmó que cuando hagan los controles harán los registros fotográficos y videos probatorios de los hallazgos. “De todos los procedimientos en celdas vip que se tuvieron, desmontar y adecuar no se hace de la noche a la mañana, insistió.