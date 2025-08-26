Itauguá: pobladores de un territorio social denuncian baja tensión y problema cloacal

Los ocupantes del territorio social Las Colinas, del barrio Ñu Poí de la localidad de Itauguá, departamento Central, denuncian que sufren baja tensión de la energía eléctrica y aseguran que las conexiones son precarias.

Indicaron que hace un mes una de las casas se incendió a consecuencia de un cortocircuito, en donde un adolescente de 14 años perdió la vida. La semana pasada uno de los tableros principales se quemó de nuevo.

“El territorio social es una bomba de tiempo, primero que las casas tienen una gran cantidad de isopor, por lo que es altamente inflamable, y otro tenemos permanentemente baja tensión”, explicó el presidente de la comisión vecinal, Roberto Duarte.

En el lugar viven más de 200 familias y en cada cuadra se encuentran instalados tableros principales que alimentan a la comunidad, y que permanentemente tienen problemas por la baja tensión.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Itauguá: Ruta Marcial Samaniego cubierta de peligrosos baches

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Sistema cloacal colapsado

Los lugareños no solo padecen del problema de la baja tensión, sino también el servicio cloacal se encuentra colapsado y el agua servida recorre las calles de la comunidad.

Además de generar el mal olor, que invade cuadras enteras, también destruye las calles del territorio social, indicaron los vecinos, que exigen una solución.

“El territorio social depende del Ministerio de Desarrollo Social (MDS) y la Itaipú Binacional y ya hemos solicitado una reunión para buscar una solución, pero no tenemos respuesta y seguimos en la constante zozobra”, expresó Duarte.

Intentamos escuchar la versión del presidente de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), ingeniero Félix Sosa, sobre la denuncia de baja tensión, pero no respondió el mensaje enviado al celular.

Titular del MDS prometió verificar

Por su parte, el titular del Ministerio de Desarrollo Social (MDS), Tadeo Rojas, prometió que verificará la situación y buscará la solución más rápida. Dijo que existe sobrecarga en el uso de la energía.

“El problema de la energía es que existe un exceso en el uso, se sobrecarga el servicio y ya no aguanta, vamos a buscar las soluciones adecuadas en la brevedad posible”, expresó el ministro.

Sobre el sistema cloacal, indicó que se verá la forma de subsanar, debido a que la cartera de Estado no cuenta con recursos para desagotar los pozos ciegos de las familias.