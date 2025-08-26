Vecinos denuncian a un hombre por supuestamente matar gatos con rifle de aire comprimido

Jorge David Chomik Swiednieky, ciudadano argentino de 70 años, fue denunciado por sus vecinos por supuestamente matar a un gato y herir a otro con un rifle de aire comprimido, de acuerdo a la denuncia presentada ante la Comisaría Segunda Central.

El caso del asesinato de un gato ocurrió el domingo, en las calles Manuel Domínguez casi Río Pilcomayo, en la zona norte de Fernando de la Mora, departamento Central.

El gato herido y muerto por una bala de rifle de aire comprimido sería de un macho de color naranja y blanco, y el cuerpo fue levantado por la médica veterinaria Mabel Vega, de la Dirección de Defensa, Salud y Bienestar Animal, según el informe policial.

La fiscala que tomó la denuncia y ordenó la incautación del arma del denunciado es Tamara Ávalos, de la Unidad Penal N° 2 de Fernando de la Mora.

Denuncian a vecino

De acuerdo al acta de la Policía Nacional, el vecino identificado como Francisco López contó que vio a Chomik con un arma y este disparó al gato cuando caminaba en la muralla que limita las viviendas de ambos.

Siguiendo el relato, tras el disparo, el gato cayó al suelo en el predio de su casa, momento en el que volvió la mirada hacia su vecino, quien guardó el arma entre sus brazos.

Tras registrar el hecho, salió de su casa junto a otros vecinos identificados como Miguel Ángel Mendez Alfonso, Irma Mora Romero, María Lurdes Agüero de Mendez y Gilda Beatriz Ayala de Ocampos, y solicitaron presencia policial.

Agregaron los denunciantes que otro gato se internó en una veterinaria a inmediaciones del lugar a causa de un hecho similar y que otros gatos también fueron víctimas del mismo hecho por parte del supuesto autor.

Según el informe policial, la agente fiscal ordenó la incautación del arma, por lo que los policías acudieron hasta la vivienda del denunciado y este entregó el arma.