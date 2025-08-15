Mascotas

Qué razas de gatos son consideradas las más lindas a nivel mundial

Del elegante persa al imponente Maine Coon, ciertas razas destacan globalmente por su belleza y carácter. Investigaciones y sondeos internacionales revelan cuáles son las favoritas entre amantes y expertos del mundo felino.

Por ABC Color
14 de agosto de 2025 - 09:48
Gato Ragdoll con una corona.
Gato Ragdoll con una corona.Shutterstock

¿Qué hace que una raza de gato sea “linda”?

Las preferencias respecto a la belleza felina varían, pero existen ciertos rasgos que suelen cautivar. Según la International Cat Association (TICA), factores como el tipo de pelaje, la simetría facial, el color de los ojos y la expresividad inciden de manera significativa en la percepción de belleza.

Encuestas realizadas por el portal Cat Fanciers’ Association muestran que más del 70% de aficionados priorizan la armonía física y la presencia de características raras o distintivas.

Lea más: Lo que nadie te cuenta antes de adoptar conejos y cobayos

Persa: la elegancia de los clásicos

Con su pelaje largo y sedoso, su rostro achatado y una mirada contemplativa, el gato persa suele encabezar los rankings internacionales de belleza.

Gato persa.
Gato persa.

De acuerdo al último informe de la Cat Fanciers’ Association, más del 28% de quienes eligen un persa valoran su apariencia clásica y su temperamento dócil. Se estima que es una de las razas más representadas en exposiciones y campañas publicitarias.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Gato persa: cuidados de su pelaje y problemas respiratorios comunes

Maine Coon: el gigante carismático

El Maine Coon llama la atención por su gran tamaño, pelaje espeso y orejas con mechones. Un estudio del American Journal of Veterinary Research indica que esta raza está asociada a una preferencia por gatos robustos y afectuosos.

Gato Maine Coon.
Gato Maine Coon.

El 22% de los encuestados mencionan al Maine Coon como el “más lindo” por su aspecto salvaje y su carácter sociable.

Lea más: Gatos ideales para solteros activos: razas que se adaptan a tu estilo de vida

Siamés: ojos azules y expresión enigmática

Muchos consideran al siamés como la representación de la elegancia exótica. Sus ojos almendrados de intenso azul y el distintivo patrón en su pelaje lo convierten en uno de los preferidos.

Gato siamés.
Gato siamés.

Según datos de TICA, el siamés figura año tras año entre los tres favoritos de los criadores y de publicaciones especializadas, en parte por su apariencia y en parte por su personalidad vocal y activa.

Ragdoll: suavidad y docilidad, una combinación irresistible

Esta raza se destaca por su pelaje semi-largo y su carácter dócil. El nombre “Ragdoll” proviene de la tendencia a relajarse completamente cuando se la sostiene.

Gato de raza Ragdoll.
Gato de raza Ragdoll.

La Cat Fanciers’ Association señala que un 18% de aficionados la eligen por su aspecto angelical, ojos azules y suave manto bicolor.

Las búsquedas online sobre ragdolls alcanzaron máximos históricos en los últimos años.

Scottish Fold: la ternura de sus orejas dobladas

El Scottish Fold es inconfundible por sus orejas pequeñas y plegadas, resultado de una mutación genética que lo hace especialmente atractivo.

El Scottish Fold es una de las razas más valoradas en el mercado de los gatos.
El Scottish Fold es una de las razas más valoradas en el mercado de los gatos.

Según estadísticas de PetMD, la ternura que transmite con su mirada redondeada impacta la preferencia de personas jóvenes y familias.

Diversos estudios en redes sociales posicionan imágenes de esta raza entre las más virales cuando se trata de belleza felina.

El consenso sobre las razas felinas “más lindas” responde tanto a criterios estéticos como a tendencias culturales y mediáticas, siempre acompañados por la subjetividad de quienes conviven con estos animales.

Enlace copiado