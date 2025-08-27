Feria de Agricultura Familiar muestra lo mejor de Itapúa en la semana del Mundial de Rally

Este miércoles 27 de agosto, en el marco de las actividades desarrolladas por el Mundial de Rally, la Dirección de Extensión Agraria (DEAg) del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), junto a otras instituciones, organizó una gran Feria de Agricultura Familiar “Consuma lo que Itapúa Produce”, en Encarnación.

La actividad se llevó a cabo en el Paseo de los Teros, ubicado en las cercanías de la Costanera República del Paraguay de la capital departamental. Contó con la participación de productores de todo Itapúa, así como de algunas localidades de Central y Caaguazú.

La feria expuso productos frescos como queso Paraguay, carne de cerdo, cabra, gallina casera, pato y oveja; huevos caseros, choclo, harina de maíz, poroto rojo, maní, mandioca, almidón, tomate y hortalizas. También estuvieron disponibles una variedad de comidas típicas, artesanías, flores y plantas.

Según datos del MAG, los productos cárnicos fueron los que generaron mayor ingreso en ventas en las ferias realizadas en el país, alcanzando G. 4.808.243.427 en el primer semestre de 2025. Entretanto, los granos alcanzaron G. 1.045.270.320; las aves, G. 2.299.594.704; el queso, G. 3.972.027.216; los huevos, G. 836.216.256; mientras que las plantas y flores generaron G. 646.739.100.

Oportunidad para el desarrollo

Los feriantes manifestaron que la actividad constituye una gran oportunidad para acceder a mercados y colocar su producción. Si bien se cuenta con gran cantidad y calidad de productos, muchas veces con intermediarios el más perjudicado en la cadena de ventas es el productor.

Además, constituye un lugar para conseguir buenos precios en productos de la canasta básica, que se hallan a costos menores a los de los mercados. Por ejemplo: el locote verde a G. 11.000; locote rojo a G. 26.000; el tomate entre G. 8.000 y G. 10.000; y el queso Paraguay a G. 38.000.

Según datos del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), las ferias de Agricultura Familiar en el séptimo departamento han generado un movimiento económico por más de G. 1.700 millones, que beneficiaron a 1.429 familias.