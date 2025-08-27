Video: piloto de rally sueco y su novia viaja en avión de la FAP, pero ¿quién paga?

Una de las situaciones que se observaron en estos días, y que no tiene que ver directamente con la seguridad del Rally Mundial, es el traslado de pilotos utilizando los aviones y pilotos de las Fuerzas Armadas.

La novia del piloto sueco Oliver Solberg, Chloe Chambers, publicó en su cuenta de Instagram un video y varias fotos de un viaje en el avión de la Fuerza Aérea Paraguaya (FAP), lo cual levantó polvo con respecto a esta situación.

“No todos los días se vuela con militares... Ello Paraguay (sic)”, dijo la modelo e influencer en sus redes.

Ante la consulta sobre este tema, el ministro de Defensa, Óscar González, respondió que la orden presidente Santiago Peña fue que las Fuerzas Armadas apoyaran al operativo del rally. Sin embargo, añadió que los costos logísticos corrían por cuenta de la organización del evento.

Seguido amplió su respuesta: “Hace cinco meses que la organización del Rally está coordinando todo esto. No solo con la Fuerza Aérea, sino con la Armada y con el Ejército. La logística corre por cuenta de ellos, y nosotros colaboramos poniendo a disposición los pilotos y las aeronaves de las Fuerzas Aéreas”.

Según el General Óscar González, el dinero que se abona por la utilización del avión y el servicio de los pilotos van a ingresar a las arcas de las Fuerzas Aéreas. “Los aviones están siendo un puente entre Asunción y Encarnación. Estamos colaborando con la organización del Rally, pero vamos a precautelar los intereses del Estado Paraguayo”, subrayó.

Militares en el Rally Mundial

Con el objetivo de proporcionar un entorno seguro tanto para los participantes del Mundial de Rally como para los espectadores del evento, las Fuerzas Armadas de la Nación desplegarán 3.000 efectivos militares.

Garantizan el despliegue de medios terrestres, aéreos y fluviales para el fortalecimiento de la seguridad en apoyo a la organización del evento.

“Hace días que el personal militar fue desplazado hasta Encarnación, y mañana temprano va a desplegarse en los lugares designados”, comentó el ministro González.

Seguido explicó que si hay un buen control, los tramos de la competencia no van a ser suspendidos, lo cual es el principal objetivo.