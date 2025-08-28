Aeropuerto de Encarnación: ¿cuáles son los planes más allá del Mundial de Rally?

En comunicación con ABC Cardinal este jueves, Rubén Aguilar, jefe de Aeropuertos de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), celebró la llegada ayer del primer vuelo comercial de la aerolínea argentina Flybondi al recientemente reinaugurado aeropuerto internacional de Encarnación y habló de los planes de ampliación de la terminal.

En horas de la siesta de ayer aterrizó en el aeropuerto internacional Teniente Amín Ayub de Encarnación el primer vuelo comercial de Flybondi a esa ciudad del departamento de Itapúa, con 76 pasajeros provenientes de Buenos Aires.

La aerolínea programó vuelos especiales durante lo que queda de la semana, con motivo de la realización por primera vez en Paraguay de un evento del Campeonato Mundial de Rally, en el departamento de Itapúa, que tendrá su largada simbólica hoy y se desarrollará hasta el domingo.

Posteriormente, Flybondi operará vuelos regulares los lunes, miércoles y viernes.

Encarnación, punto de conexión

Aguilar señaló que, si bien la demanda solo en Encarnación puede lo suficientemente alta para justificar tres vuelos semanales, el aeropuerto Teniente Ayub podrá ser un importante punto para vuelos de conexión a otras terminales y una opción adicional para los viajeros de la vecina ciudad argentina de Posadas.

Además de Flybondi, existen otras compañías aéreas que están analizando utilizar el aeropuerto encarnaceno, particularmente aerolíneas brasileñas que analizan la posibilidad de ofrecer vuelos durante la próxima temporada de verano.

El representante de la Dinac dijo que el movimiento aéreo hacia Encarnación con motivo del Mundial de Rally ya es grande y que una cantidad “impresionante” de vuelos privados ya han arribado a la terminal sureña. Estimó que el tráfico que ha recibido el Teniente Ayub ya supera el movimiento normal en el Aeropuerto Guaraní de Ciudad del Este.

Planes futuros para el aeropuerto de Encarnación

En cuanto a los planes para el futuro más allá del Mundial de Rally, Aguilar dijo que está en proceso de licitación un proyecto de ampliación de la terminal del aeropuerto de Encarnación, que costaría unos 24 mil millones de guaraníes y tendría una duración de cuatro meses para la construcción de unos 2.000 metros cuadrados de infraestructura adicional.

La Dinac pretende también ampliar la longitud de la pista del aeropuerto, que actualmente tiene unos 2.000 metros.