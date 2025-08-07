Reforma del transporte público: esto pidió madre de pasajera que murió al caer de un bus

Lorenza Rodas de Riquelme, mamá de Cinthia Riquelme, mujer que murió al caer de un colectivo, pidió buses seguros con puertas cerradas para que nadie más muera como su hija, durante la audiencia pública en la que se discute la reforma del transporte público en el Congreso Nacional.

“Dos cosas: primero, las puertas cerradas, no más puertas abiertas y no más vendedores ambulantes, porque todo eso fue lo que llevó a mi hija a la muerte. Era una persona muy útil y personas así corriendo por la calle que le hayan estironeado, se cae de espalda. La prensa dice, algunos (medios) por lo menos que ella corrió detrás del celular, ella no corrió, ella fue estironeada de atrás y cae de espalda y desde luego, muere a las pocas horas. Pero recién fue socorrida también a los 44 minutos”, recordó.

Dijo que si el chofer respetaba la ley que establece cerrar las puertas de las unidades de transporte de pasajeros, quizás su hija seguiría viva. Agregó que están trabajando con la Organización de Pasajeros del Área Metropolitana de Asunción (Opama), organizando marchas y poniendo carteles, pero los buses siguen con las puertas abiertas.

“Se matan de risa cuando pasan y ven nuestros carteles. Nadie respeta, es una ley vigente, nadie respeta y aun así hay choferes que se burlan”, lamentó.

Caída mortal de pasajera

En enero de este año Cinthia Riquelme falleció tras caer de una unidad de transporte de la empresa Caraguatay SA, en la ciudad de San Lorenzo, luego de que Arnaldo Giménez (19) la estironeó para robarle el celular, lo que provocó que la misma cayera al asfalto desde el bus que tenía la puerta trasera abierta, según la imputación en contra del joven que fungía de vendedor ambulante, realizada por la fiscala Nora Dohl.

“El chofer está imputado también, porque ahí él abre, según sus declaraciones, él abre la puerta para que salga el individuo y después imprime velocidad, eso le hace perder pie a mi hija que estaba en la puerta tomada de un hierro que había ahí, un soporte de hierro, ahí ella estaba encaramada y sus dos hijitos estaban ahí, de diez y nueve años, ellos presenciaron todo, nadie le socorrió y ellos corriendo al lado de la madre que estaba sangrando y muriéndose y pidiendo socorro”, indicó.

Lamentó que nadie ayudó a su hija, ya que todos fueron a buscar su pasaje para que le devuelvan, mientras su hija moría desangrada.

“Estamos tratando nosotros, luchando solos prácticamente mi hijo, mi hijo mayor, el menor, y tengo otra hija, y todos estamos trabajando entre nosotros nomás; no tenemos ninguna organización más que Opama. Opama nos abrió sus puertas y acá estamos”, finalizó.