Máquinas de votación: “Hay grupos que quieren volver a las papeletas”

“Sabemos que hay grupos que quieren volver a las papeletas y para eso van a tener que cambiar una ley”, dijo esta mañana Agustín Encina, titular de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, y agregó que lo aprobado ayer, miércoles, en el Senado no afectará su postura.

Encina calificó de exitosas las elecciones que se realizaron con el alquiler de máquinas de votación e indicó que es una modalidad que a los electores les gustó.

“Hoy el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) elige comprar y no alquilar y desde la DNCP lo que medimos es si el proceso se hizo en forma o no”, especificó.

Presiones políticas

Indicó que existió mucha presión política respecto a las máquinas de votación que fueron verificadas, de las cuales dos no pasaron la prueba.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“Digo presiones políticas por lo que estoy mirando en los periódicos, noticieros donde se ve una cantidad de reuniones y posiciones de grupos políticos que no están de acuerdo con la modalidad de la compra y que pretenden que se repita lo del alquiler de la máquina”, ejemplificó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Senado “se mete de contramano” al querer cancelar licitación de máquinas de votación, según Filizzola

También indicó que los grupos políticos buscan sus intereses y que pueden creer que las papeletas le podrían dar algún tipo de ventaja, pero asegura, que él, no recibió ninguna llamada al respecto.

“Esas pruebas fueron públicas, con la participación de todos. Tenemos todas las pruebas a disposición y que son subidas al portal”, señaló.

Agregó que se expedirán antes del tiempo establecido, que son 35 días hábiles luego de que todas las partes contesten las protestas presentadas.