Senado “se mete de contramano” al querer cancelar licitación de máquinas de votación, según Filizzola

Hoy, una mayoría del Senado aprobó una declaración en la que manifiesta su respaldo al Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), pero al mismo tiempo recomienda cancelar el actual proceso de licitación de máquinas de votación debido a supuestas controversias y cuestionamientos que se generaron en torno al procedimiento.

Según el senador Rafael Filizzola, esto es “un precedente muy grave” y se genera un “tratamiento muy irresponsable” de la intención de comprar máquinas de votación.

“Desde el momento que se presenta sobre tablas me parece sumamente irresponsable. Es una declaración que no tienen ningún efecto jurídico, pero sí tiene un peso político importante porque estamos hablando de la mayoría oficialista más aliados”, precisó en ABC TV.

Asimismo, sostuvo que se insta al TSJE a cancelar la licitación mientras esta ya se encuentra "en el último tramo" para adquirirlas en lugar de alquilarlas, ya que según el órgano, esto es más conveniente.

Senado “se mete de contramano”

También consideró que el Senado “se mete de contramano” con esta idea al presentar “una línea totalmente distinta al cronograma” del Tribunal Superior de Justicia Electoral.

“La Justicia Electoral explicó que la conveniencia entre comprar y alquilar; comprando tenemos pleno acceso al software. El Estado va a ser propietario y nos permite auditar; nuestra crítica era que no podíamos auditar el código de fuente. Vamos a hacer seguimiento porqu estamos muy preocupados y no vamos a caer en el error de dejar esto para el final cuando no hay forma de solucionar; sea la tecnología que sea, que cumplan los requisitos y sea auditable”, concluyó.

