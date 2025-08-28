Mundial de Rally: flujo de aviones en el aeropuerto de Encarnación es “intenso y fluido”, dice Dinac

En comunicación con ABC Cardinal este jueves, el titular de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), Nelson Mendoza, celebró que ayer el aeropuerto internacional de Encarnación comenzó a recibir vuelos comerciales y dijo que el movimiento en esa terminar recientemente rehabilitada ha sido intenso en la previa de la etapa paraguaya del Campeonato Mundial de Rally.

En horas de la siesta de ayer aterrizó en el aeropuerto internacional Teniente Amín Ayub de Encarnación el primer vuelo comercial de Flybondi a esa ciudad del departamento de Itapúa, un Boeing 737-800 con 76 pasajeros provenientes de Buenos Aires.

La aerolínea programó vuelos especiales durante lo que queda de la semana, con motivo de la realización por primera vez en Paraguay de un evento del Campeonato Mundial de Rally, en el departamento de Itapúa, que tendrá su largada simbólica hoy y se desarrollará hasta el domingo.

Mendoza indicó que Flybondi tiene programados tres vuelos esta semana y, luego de un “párate”, comenzará a operar vuelos regulares entre Buenos Aires y Encarnación en diciembre.

Flujo “intenso y fluido”

El titular de la Dinac indicó que, más allá de los vuelos comerciales, el movimiento de aeronaves privadas de menor porte en el aeropuerto de Encarnación con motivo del Mundial de Rally es “intenso y fluido” y señaló que la plataforma aérea opera casi al límite de su capacidad, a pesar de haber sido ampliada.

“Creemos que el flujo va a aumentar en los próximos días”, añadió.

En conversación con ABC Cardinal hoy, Rubén Aguilar, jefe de Aeropuertos de la Dinac, dijo que otras empresas aéreas de la región, especialmente de Brasil, están interesadas en vuelos desde y hacia Encarnación para la temporada de verano.