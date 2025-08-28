Municipalidad de San Pedro en crisis: la mayoría “atropella” decisiones en medio de disputas y movilizaciones

La disputa por la banca vacante: cuestionamientos legales y atropello político agudizan la crisis nuevamente en la Municipalidad de San Pedro de Ycuamandyyú.

Tras el trágico accidente que terminó con la vida del concejal Peralta, la vacancia generó un conflicto de sucesión entre Apolonio Álvarez (ANR) y Mabel González (PLRA), ambos suplentes. El presidente de la Junta, Pascual Ocampos (ANR), permitió el ingreso de Álvarez sin nuevo juramento, alegando que ya había jurado anteriormente como suplente temporal.

Esta decisión fue duramente criticada por la bancada liberal y otros concejales, quienes argumentan que la medida viola el reglamento interno y pone en riesgo la legalidad de las sesiones. Aunque se había resuelto remitir los antecedentes al Tribunal Electoral, hasta la fecha no se realizó dicha consulta formal, dejando en el limbo jurídico la validez de las sesiones.

Durante la última sesión, el concejal Silvio Irala (ANR) solicitó anular las sesiones donde participó Álvarez y volver a tomar juramento de forma legal. La mayoría atropelló el pedido y nuevamente hizo jurar a Álvarez, sin esperar pronunciamiento judicial ni contar con respaldo institucional.

Pedido de bonos millonarios y más tensiones

A la crisis política se suma una grave crisis financiera y administrativa. El intendente Carlos Quiñónez (ANR-HC) —quien asumió el cargo tras la renuncia del exintendente Gustavo Rodríguez, imputado por corrupción— solicitó a la Junta la emisión de bonos por G. 48.000 millones, supuestamente para financiar obras públicas.

El pedido generó fuerte rechazo ciudadano, dado que durante la gestión anterior, Rodríguez fue denunciado por un daño patrimonial de G. 18.000 millones, y la ciudadanía teme una posible repetición de manejo discrecional y oscuro de fondos públicos.

En la comisión de Hacienda y Presupuesto, dos concejales colorados y un liberal, se dictaminó remitir el pedido de nuevo al intendente para que explique con mayor claridad el destino de los recursos. La concejal Lurdes Cardozo (PLRA) propuso rechazarlo directamente.

En la votación se impuso la opción de remitir, con apoyo de los concejales oficialistas: Pascual Ocampos, Mercedes Quiñónez (hermana del intendente), Ever Vera, Damiana Agüero, Silvio Irala (todos ANR) y Rosalino García (PLRA). Votaron por el rechazo Lurdes Cardozo, Roberto Velázquez (ambos liberales), Vicente Peña (independiente), Rodrigo Molinas y Juana Rodríguez (colorados), y Apolonio Álvarez, cuya función sigue siendo cuestionada.

Ciudadanía movilizada y clima de tensión creciente

La ciudadanía reacciona a la situación: grupos autoconvocados mantienen una vigilia permanente frente a la Municipalidad, exigiendo el rechazo total del pedido de bonos, al que califican como una decisión descabellada que endeudaría gravemente al municipio, ya afectado por calles intransitables, obras cuestionadas y falta de transparencia.

Dos funcionarios municipales ya presentaron su renuncia por falta de pago de salarios, lo que suma un nuevo síntoma del deterioro institucional y financiero de la comuna.

Una ciudad atrapada en el desgobierno

San Pedro de Ycuamandyyú atraviesa nuevamente un momento delicado, con divisiones políticas, maniobras cuestionadas en la Junta Municipal, presión ciudadana en las calles y una gestión municipal debilitada por escándalos, promesas incumplidas y decisiones que generan más preguntas que respuestas.

La ciudadanía exige transparencia, legalidad y respeto institucional. Mientras tanto, el municipio continúa atrapado entre intereses políticos, reclamos populares y una gestión que parece alejarse cada vez más del bienestar común.